Chủ đầu tư City Rise tung ưu đãi kích cầu tháng Ngâu

Chủ đầu tư Bắc Thanh Long Thành Đồng vừa công bố chương trình tặng vàng theo từng dòng sản phẩm cho khách mua tại dự án City Rise Phổ Yên.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường được kiêng làm việc lớn như mua nhà, mua đất. Tuy vậy, chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng cho biết, vài năm gần đây, tâm lý e ngại giảm dần khi người mua ưu tiên yếu tố giá, pháp lý và khả năng khai thác thay vì thời điểm âm lịch. Bên cạnh đó, một số người coi tháng Ngâu là cơ hội mua bất động sản nhờ mức giá cạnh tranh, chính sách chiết khấu và khuyến mãi lớn.

"Giới đầu tư nhìn vào cơ hội và chính sách, nên tháng 7 âm lịch vẫn là thời điểm xem xét xuống tiền", anh Duy Anh (Long Biên, Hà Nội) nói.

Đường tại dự án cơ bản hoàn thiện trải nhựa. Ảnh: CĐT

Ở góc độ thị trường, anh Minh Châu, Trưởng phòng một sàn giao dịch của dự án City Rise Phổ Yên cho hay doanh số tháng này thường dựa trên các gói ưu đãi. Văn phòng của anh thường cũng ghi nhận lượng hồ sơ giao dịch tăng trong tháng 7 âm so với các giai đoạn khác trong năm.

Đồng quan điểm, chị Thanh Huyền, nhân viên môi giới bất động sản tại Phổ Yên cũng cho biết, khách hàng của chị chủ yếu mua các tài sản đầu tư như đất nền, shophouse, biệt thự tại các tỉnh lân cận Hà Nội. Do đó, nếu thấy mức giá hợp lý, vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, khách sẵn sàng chốt cọc chốt, ít quan tâm tới tháng Ngâu.

Hiện, chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng cũng công bố chương trình ưu đãi cho dự án City Rise tại Phổ Yên (Thái Nguyên). Theo đơn vị này, khách mua đất nền liền kề được tặng đến 8 chỉ vàng, đất nền biệt thự đến 14 chỉ vàng và sản phẩm bizhome hoàn thiện đến 2 cây vàng. Chính sách áp dụng theo từng dòng sản phẩm và thời gian triển khai do doanh nghiệp công bố.

Chủ đầu tư trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho khách mua tại dự án City Rise, Ảnh: CĐT

Đại diện chủ đầu tư cho biết mục tiêu của chương trình là hỗ trợ chi phí đầu vào cho người mua trong giai đoạn thị trường tăng tốc cuối năm. Người quan tâm cần tìm hiểu điều kiện áp dụng, thời hạn chương trình và hồ sơ pháp lý trước khi quyết định.

Chính sách "Mùa vàng tháng ngâu - Rinh vàng hái lộc" của chủ đầu tư dự án City Rise. Ảnh: CĐT

"Chương trình ưu đãi cũng là cam kết của chúng tôi trong hành trình cung cấp những sản phảm bất động sản chất lượng cùng cơ hội đầu tư cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng nói thêm.

Song Anh