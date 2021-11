Chủ đầu tư chi hàng triệu USD cho tiện ích chăm sóc sức khỏe

Tham gia đường đua bất động sản cuối năm, các "ông lớn" địa ốc ra mắt các sản phẩm gắn liền với loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe - xu hướng đang lên ngôi hậu giãn cách.

Sau một quý III trầm lắng với nguồn cung căn hộ sơ cấp thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, địa ốc TP HCM và các tỉnh phía Nam dần sôi động trở lại. Ngay khi lệnh nới lỏng giãn cách được ban hành, các doanh nghiệp bất động sản đồng loạt bung hàng, chạy nước rút để bù đắp những khó khăn sau thời gian "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phối cảnh không gian sống nhiều tiện ích tại dự án Westgate, Bình Chánh, TP HCM.

Tại thị trường TP HCM, Tập đoàn An Gia vừa ra mắt giỏ hàng mới tại dự án Westgate (Bình Chánh), Phú Mỹ Hưng hoàn thiện dự án cao cấp nhất The Peak Midtown, Hưng Lộc Phát công bố dự án The Peak Garden. Trước đó, Hưng Thịnh Land cũng ra mắt dự án mới tại quận Bình Tân. Tại thành phố Thủ Đức, Vạn Phúc mở bán nhà phố, biệt thự tại dự án Vạn Phúc City, đồng thời chuẩn bị pháp lý để xây dựng chung cư.

Không chỉ bổ sung nguồn cung dồi dào cho thị trường, các chủ đầu tư cũng chú trọng gia tăng chất lượng các dự án mới. Nhiều dự án ra mắt dịp này được định hướng phát triển tiện ích cho sức khỏe, đón đầu tâm lý, khẩu vị mua nhà và đầu tư bất động sản của người mua nhà.

Theo khảo sát của VHome trong hai tháng qua, 47,3% độc giả quan tâm những dự án đa tiện ích, trong đó ưu tiên hàng đầu là những yếu tố xanh và không gian sống nhiều ánh sáng tự nhiên. Khảo sát mới của Batdongsan về nhu cầu người mua nhà cũng cho thấy, 95% khách hàng tham gia khảo sát coi trọng môi trường sống xanh, trong lành và tiện ích đa dạng, khép kín.

Với nhiều người, quan niệm về một không gian sống chất lượng không chỉ gói gọn ở các tiêu chí "nhất vị, nhị hướng" mà còn phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và gia tăng giá trị sống. Anh Lê Tâm, 38 tuổi cho biết từng khá hài lòng khi sống tại một căn nhà 30m2 tại một con hẻm ở quận 8, nhưng sau đợt giãn cách kéo dài, những tiêu chí mà anh từng không quá quan tâm giờ trở thành ưu tiên số một. Vợ chồng anh quyết định tìm kiếm những căn hộ rộng rãi với dịch vụ - tiện ích đầy đủ hơn để vừa sinh hoạt, làm việc và chăm sóc sức khỏe. Tương tự, chị Hà, ngụ quận 7 cũng nhận thấy nhiều điểm bất cập tại khu chung cư mình đang sống và có ý định chuyển nhà.

Ảnh thực tế căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Westgate.

Dịch bệnh khiến "khẩu vị" mua nhà của người dân đang thay đổi. Trong đó, yếu tố sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Vì thế, khách mua thường nhìn vào các tiện ích của dự án để đánh giá lợi ích của không gian sống đối với sức khỏe của bản thân và gia đình. Nắm bắt tâm lý này, các chủ đầu tư có quỹ đất lớn tại các khu vực xa trung tâm đã đẩy mạnh phát triển các tiện ích đa dạng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng từ khách hàng. Trong đó, nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển các tiện ích chăm sóc sức khỏe, đơn cử An Gia, Phú Mỹ Hưng, Hưng Lộc Phát, Novaland, Hưng Thịnh, Sun Property...

Những tiện ích này không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh cho các dự án căn hộ cao cấp mà còn xuất hiện tại các dự án trung cấp. "Với vai trò là một nhà phát triển bất động sản, chúng tôi đánh giá tiêu chí chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần là tối quan trọng khi kiến tạo không gian sống cho cư dân", đại diện An Gia cho biết.

Mới đây, khu phức hợp Westgate tại huyện Bình Chánh đã được An Gia mạnh tay đầu tư thêm hàng triệu USD để trang bị các tiện ích chăm sóc sức khỏe cho cư dân. Trong đó có nhiều tiện ích ít gặp ở phân khúc căn hộ tầm trung như phòng tập golf giả lập, sân tennis trên sân thượng và khu vườn thiền trong nội khu.

Cụ thể, để phục vụ nhu cầu sức khỏe và gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân Westgate, An Gia trang bị phòng tập golf giả lập thông qua nền tảng kỹ thuật số và các thiết bị mô phỏng tái hiện sân cỏ thực. Trong mô hình này, các golf thủ có thể lựa chọn thử sức ở những sân golf hàng đầu thế giới, được lập trình mô phỏng trong hệ thống.

Với Westgate, lần đầu tiên An Gia cũng đầu tư sân tennis trên tầng thượng với hướng nhìn ra công viên cây xanh và trung tâm hành chính Bình Chánh. "Tiện ích này không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn giúp gia tăng trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân. Đây cũng là tiện ích thường xuất hiện trong phân khúc cao cấp hoặc hạng sang, ít khi được trang bị tại các dự án căn hộ trung cấp", đại diện An Gia cho biết.

Cư dân Westgate có thể chơi tennis ngay trên tầng thượng dự án.

Ngoài những hạng mục gắn với những bộ môn chăm sóc sức khỏe thể chất, chủ đầu tư tạo dựng không gian chăm chút sức khỏe tinh thần của cộng đồng cư dân với vườn thiền ngay trong nội khu. Những tiện ích này phù hợp với những cư dân yêu thích bộ môn yoga, thiền định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư An Gia trang bị 50 tiện ích hiện đại tại Westgate, đáng chú ý như hồ bơi Olympics có chiều dài gần 50 m với 5 làn bơi uốn quanh các tòa tháp, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận từ nhiều hướng.

Nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe khác được kiến tạo như đường chạy bộ ngoại khu dài 800 m, sân thể thao đa năng, phòng gym, phòng sauna... đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện thể chất và gia tăng trải nghiệm cho cư dân. Dự án sở hữu công viên nội khu rộng 1,9 ha với gần 1.500 m2 diện tích mặt nước, mang đến không gian sống xanh, khuyến khích lối sống gần gũi, cân bằng với thiên nhiên.

Được chăm chút nhiều tiện ích hiện đại, song các sản phẩm tại khu phức hợp Westgate được bán với mức giá khá cạnh tranh - khoảng 40 triệu mỗi m2. "Đây cũng là lợi thế giúp dự án thu hút người mua nhà tại Tây Sài Gòn", đại diện An Gia nói.

Chia sẻ trong một tọa đàm bất động sản mới đây, ông David Johnson - CEO Colliers Vietnam cho biết, bất động sản chăm sóc sức khỏe là một trong những xu hướng được quan tâm. "Chúng tôi đang nhận thấy tiềm năng của các khu đô thị hoặc khu dân cư chăm sóc sức khỏe có vị trí gần các trường đại học hay các trung tâm y tế". Vị này cho rằng, Việt Nam sẽ phát triển tương tự các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản khi tốc độ già hóa ngày càng tăng nhanh. Trong tương lai, khi số lượng người dân ngày càng già đi thì nhu cầu của họ về chất lượng cơ sở tương ứng cũng tăng lên. Họ sẽ muốn đến sinh sống ở nơi có thể cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất và hỗ trợ họ khi cần.

Hoài Phong

Ảnh: An Gia