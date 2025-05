Chủ đầu tư bất động sản đua nhau bung hàng

Trái với sự yên ắng của 3 tháng đầu năm, quý II, các chủ đầu tư bất động sản đẩy mạnh hơn hoạt động bán hàng.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy từ đầu quý này, thị trường bất động sản phía Nam chứng kiến động thái "bung hàng" mạnh từ các nhà phát triển dự án. Nhiều sự kiện mở bán, ký kết hợp tác phân phối, kick-off (khởi động) dự án mới được tổ chức liên tục.

Tại TP HCM, Kiến Á Group thông báo sẽ mở bán 200 căn hộ thuộc giai đoạn cuối của dự án CitiGrand (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) vào tháng 5. Giá bán dự kiến vẫn duy trì mức 55 triệu đồng mỗi m2. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 dự án khu đô thị Lavila (huyện Nhà Bè) với quy mô 800 căn hộ.

Tương tự, Vạn Xuân Group ra mắt dự án Happy One Sora (ở TP Thủ Đức) quy mô 507 căn hộ với giá từ 50 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư Sơn Kim Land mở bán hơn 200 căn hộ cao cấp tại dự án The 9 Stellar, giá sẽ từ 85 triệu đồng mỗi m2.

Các doanh nghiệp bất động sản khác như Gamuda Land, Masterise Homes trong tháng này cũng có kế hoạch mở bán rổ hàng tiếp theo tại dự án Eaton Park hay tòa tháp mới thuộc dự án Masteri Centre Point...

Còn tại Bình Dương, Tập đoàn Bcons đã bắt tay với Tân Đông Hiệp giới thiệu ra thị trường dự án Bcons Solary (TP Dĩ An) quy mô gần 2 ha, cung cấp ra thị trường 1.812 căn hộ để ở và 850 căn hộ dịch vụ. Mức giá dự kiến của dự án từ 31 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ.

Ngoài ra, nguồn cung bất động sản phía Nam còn đến từ nhiều dự án khác như The Gió Riverside (Bình Dương), Lan Anh Avenue (Bình Dương), Eco Retreat Long An (Long An), Gold Coast Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Fresia Riverside (Đồng Nai)...

Khách hàng tham quan một dự án đang mở bán tại TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Báo cáo của Công ty tư vấn bất động sản DKRA Group cũng cho thấy trong quý II, nguồn cung nhà ở các tỉnh phía Nam dự kiến tăng mạnh, đạt từ 3.000-4.000 căn hộ và khoảng 1.500 căn nhà liền thổ. TP HCM và Bình Dương sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn cung. Trong đó phân khúc nhà ở vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực sẽ tập trung tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, riêng TP HCM vẫn là sân chơi độc quyền của loại hình bất động sản cao cấp.

Đơn vị nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam đánh giá sau khi chạm đáy trong năm 2024, nguồn cung nhà ở sẽ phục hồi mạnh mẽ thời gian tới nhờ những điều chỉnh chính sách, giúp tăng tính minh bạch và đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án. Chỉ tính riêng tại TP HCM, dự kiến có khoảng 12.000 sản phẩm nhà ở (căn hộ, nhà liền thổ) ra mắt trong quý II và III, trong đó 80% thuộc phân khúc cao cấp, giá bán trên 80 triệu đồng mỗi m2.

Còn Viện Nghiên cứu bất động sản Đatxanh Services đưa ra dự báo quý này, các tỉnh phía Nam sẽ chào đón ít nhất 8.000 sản phẩm nhà đất mở bán mới, kéo nguồn cung trong quý tăng gấp 3 lần các tháng đầu năm. Cộng với hàng tồn kho từ các quý trước, lượng chào bán khu vực này đạt hơn 23.000 sản phẩm. Rổ hàng mở bán mới chủ yếu là căn hộ, đất nền, tập trung ở TP HCM, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhìn nhận về động thái bán hàng của các chủ đầu tư, bà Trang Lê, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam, cho biết phần lớn doanh nghiệp địa ốc đánh giá thanh khoản nhà đất đang phục hồi nhanh nhờ hiệu ứng từ chính sách và sự phục hồi niềm tin của người mua nhà với thị trường bất động sản. Vì vậy, các doanh nghiệp có dự án đã hoàn thiện pháp lý đều tranh thủ đẩy nhanh hoạt động bán hàng ra thị trường, giúp nguồn cung bất động sản tăng cao hơn so với dự kiến trước đó.

Theo bà Trang Lê, doanh nghiệp địa ốc cũng đã tận dụng thời điểm khi thị trường vàng, tài chính biến động khó lường, bất động sản - vốn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền - lại đang khan hiếm nguồn cung, nếu có dự án chất lượng tốt, pháp lý minh bạch triển khai bán hàng giai đoạn này sẽ dễ tiếp cận dòng tiền nhàn rỗi.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho rằng tâm lý thị trường đang tích cực, nhu cầu tiêu dùng bất động sản đã bắt đầu tăng, đây là một tín hiệu tốt cho thị trường.

Dẫu vậy, ông nói vẫn có những thách thức nhất định về thanh khoản, nhất là với thị trường TP HCM và Bình Dương. Hiện tại, nguồn cung căn hộ TP HCM chủ yếu là phân khúc cao cấp, kén khách mua, còn Bình Dương đang "bội thực" rổ hàng thứ cấp (người mua rao bán lại). Ngoài ra, do tác động bất lợi từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều khả năng thanh khoản bất động sản sẽ có những biến động khó lường, nhất là với các loại hình nặng tính đầu tư như đất nền, biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ cao cấp,.

Do đó, ông Thắng khuyến nghị các chủ đầu tư cần cân nhắc mức giá phù hợp để vừa tối ưu lợi nhuận, vừa đảm bảo tính cạnh tranh. Chủ đầu tư cũng cần có thêm những chính sách bán hàng, hỗ trợ lãi suất, giãn phương thức thanh toán hấp dẫn hơn để kích cầu thanh khoản trong bối cảnh cạnh tranh.

Phương Uyên