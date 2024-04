Chủ đầu tư Aqua City lỗ gần tỷ đồng mỗi ngày

Công ty TNHH Thành phố Aqua - chủ đầu tư dự án Aqua City (thuộc Novaland), năm ngoái lỗ hơn 359 tỷ đồng, tương đương âm gần tỷ đồng mỗi ngày, gấp 2,65 lần năm ngoái.

Thông tin được nêu trong bảng công bố thông tin mới đây của Công ty TNHH Thành phố Aqua. Theo đó, doanh nghiệp này đã có hai năm thua lỗ liên tiếp kể từ khi công bố thông tin.

Về sức khỏe tài chính, Công ty Thành phố Aqua có tổng nợ phải trả giảm nhẹ gần 4% so với cùng kỳ, ở mức hơn 11.400 tỷ đồng. Con số này lớn gấp 10 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm gần 2.400 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2022.

Giai đoạn 2020-2021, Công ty Thành phố Aqua có 8 đợt phát hành trái phiếu. Doanh nghiệp này lần lượt tất toán các lô đến hạn và hiện còn lưu hành 4 lô. Tất cả đều có lãi suất 10% một năm.

Trong năm ngoái, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ. Công ty không ghi nhận việc chậm thanh toán lãi trong kỳ.

Một góc phân khu nhà phố song lập tại Aqua City. Ảnh: NVL

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn từng khẳng định, đây là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland".

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì "vướng" việc phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Tháng 11/2022, hơn 750 căn biệt thự tại Aqua City cũng bị hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện.

Sau giai đoạn được Tổ công tác của Chính phủ gỡ vướng, dự án tái khởi động vào cuối tháng 6/2023. Đến đầu tháng 8/2023, Novaland được phép bán một số căn nhà tại Aqua City. Năm nay, ban lãnh đạo nói dự án có thể được phê duyệt quy hoạch khu C4.

Cùng với chủ đầu tư Aqua City, nhiều công ty con trong hệ sinh thái Novaland liên tiếp báo lỗ. Công ty Đất Việt - chủ đầu tư The Grand Manhattan, lỗ gần 80 tỷ đồng. Bất động sản Unity ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 173,5 tỷ đồng, Bất động sản Gia Đức âm 134 tỷ đồng. Năm ngoái, Novaland lãi 486 tỷ đồng nhờ tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc. Tuy nhiên, mức này giảm 78% so với năm 2022.

Năm nay, NVL đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ, tăng lần lượt gấp 7 lần và gấp đôi so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, tập trung hoàn thiện pháp lý, thay đổi chiến lược, tinh gọn bộ máy. Aqua City là một trong những dự án tạo doanh thu chính cho họ trong năm nay, bên cạnh NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP HCM.

Tất Đạt