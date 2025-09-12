Chủ đầu tư Aqua City lỗ 70 tỷ đồng nửa đầu năm

Công ty Thành phố Aqua - chủ đầu tư dự án Aqua City thuộc Novaland - lỗ 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm dù trước đó báo lãi lớn.

Bảng công bố thông tin tài chính mới đây của Công ty TNHH Thành phố Aqua cho thấy 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp lỗ hơn 70 tỷ đồng. Mức này cải thiện 30% so với cùng kỳ nhưng doanh nghiệp đã kinh doanh thua lỗ trở lại dù trước đó từng báo lãi sau thuế 547 tỷ đồng năm 2024.

Lợi nhuận âm nhưng các chỉ tiêu tài chính khác cải thiện tốt so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu kỳ này tăng 42% lên gần 1.608 tỷ đồng. Trong đó, hơn 762 tỷ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi chỉ tiêu này được hỗ trợ từ kết quả kinh doanh năm 2024.

Tổng nợ phải trả giảm hơn 12% về quanh 9.974 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng chỉ chiếm hơn 93 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu khoảng 2.102 tỷ đồng. Phần lớn còn lại là các khoản phải trả khác.

Trong nửa đầu năm, họ đã chi hơn 101 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ. Song song đó, họ cũng tất toán 502 tỷ đồng dư nợ gốc một lô trái phiếu. Do đó đến nay, công ty còn 3 lô trái phiếu còn lưu hành, đáo hạn lần lượt từ tháng 9/2025 cho tới tháng 9/2026. Tất cả đều có lãi suất 10% mỗi năm và trả lãi định kỳ 3 tháng.

Bến du thuyền tại dự án Aqua City, Đồng Nai. Ảnh: Novaland

Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City tại Đồng Nai với quy mô gần 1.000 ha, dự kiến là nơi ở của khoảng 60.000 cư dân. Tập đoàn Novaland (NVL) công bố dự án này vào giữa năm 2019 và Chủ tịch Bùi Thành Nhơn từng khẳng định đây là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn" của họ.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì "vướng" việc phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Aqua City được tái khởi động vào giữa năm 2023. Từ năm trước đến nay, dự án ghi nhận nhiều bước tiến trong việc tháo gỡ pháp lý, gần nhất là hoàn tất quy hoạch 1/500 toàn dự án vào cuối tháng 6.

Hoạt động xây dựng và bán hàng cũng được đẩy mạnh trở lại. Novaland cho biết lũy kế đến cuối tháng 8/2025 đã bàn giao gần 1.000 căn biệt thự và nhà phố.

Đại diện Novaland nói thêm, các ngân hàng đã giải ngân gói tín dụng 3.250 tỷ đồng để xây dựng các phân khu thuộc Aqua City. Ngoài ra, một số tổ chức tài chính cam kết cung cấp thêm gói vay tổng giá trị trên 10.000 tỷ đồng để chủ đầu tư triển khai hạ tầng, xây dựng và bàn giao nhà từ đây đến năm 2026.

Cuối năm 2024, NVL giữ gần 70% vốn Aqua City. Họ mới chuyển nhượng 19% vốn điều lệ doanh nghiệp này trong quý đầu năm nay với giá trị 973 tỷ đồng, qua đó giảm sở hữu còn 51%.

Tất Đạt