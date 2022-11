Chủ đầu tư Anlac Green Symphony tổ chức đêm hội Halloween cho cư dân

Chiều tối 29/10, gần 200 khách mời và cư dân Anlac Green Symphony đã cùng tham dự đêm hội Halloween do chủ đầu tư An Lạc tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ 16h đến 20h tại bể bơi ngoài trời thuộc Clubhouse - Công viên Center Musical Park. Các cư dân đã được hòa mình vào nhiều hoạt động đa dạng của đêm hội như: vẽ mặt hóa trang, check-in tại khu vực chụp ảnh Halloween, thưởng thức miễn phí tiệc BBQ và bia tươi Hà Nội...

Cư dân khu đô thị Anlac Green Symphony check-in tại sự kiện. Ảnh: An Lạc

Ngay từ những bước chân đầu tiên, khách mời đã có thể cảm nhận bầu không khí ma mị của ngày hội Halloween được tái hiện sống động thông qua các quả bí ngô cắt tỉa hình thù kỳ dị, phù thủy, bóng ma...cùng hiệu ứng ánh sáng huyền ảo.

Nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ hóa trang chuyên nghiệp đến từ ban tổ chức Anlac Group, khách mời đã nhanh chóng hóa thân thành những "nhân vật ma quái" để có những trải nghiệm thú vị tại sự kiện.

Đông đảo cư dân và khách mời đã có mặt tại đêm hội Halloween. Ảnh: An Lạc

Xuyên suốt bữa tiệc âm nhạc là những giai điệu sôi động cùng với những màn biểu diễn của các vũ công chuyên nghiệp khuấy động chương trình. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn Drone Light Show - ánh sáng nghệ thuật đa sắc màu trên không trung được điều khiển bằng thiết bị bay không người lái (Drones). Theo thông tin từ đơn vị thực hiện Drone Light Show, do độ khó về mặt lập trình, điều khiển nên trên thế giới hiện có không quá 10 quốc gia tự triển khai được các màn trình diễn đặc biệt này.

Theo đó, hàng chục thiết bị bay không người lái được tích hợp đèn Led liên tục bay lượn và vẽ những "bức tranh ánh sáng" trên bầu trời đêm, tái hiện lại những hình ảnh biểu tượng của lễ hội Halloween như chiếc mũ phù thủy, bí ngô, siêu nhân Batman... gây ấn tượng mạnh với khán giả.

"Mình rất phấn khích khi được chiêm ngưỡng màn trình diễn do chủ đầu tư An Lạc dành tặng khách hàng. Không ngờ tại Anlac Green Symphony, chúng tôi cũng có thể được trực tiếp chiêm ngưỡng một màn trình diễn mang tầm quốc tế như thế này", chị Thanh Huyền - một cư dân tại dự án cho biết.

Khách mời chiêm ngưỡng những màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp bởi hiệu ứng ánh sáng ấn tượng và âm thanh sống động. Ảnh: An Lạc

Chủ đầu tư Anlac Green Symphony tổ chức đêm hội Halloween cho cư dân Toàn cảnh không khí Halloween sôi động tại dự án Anlac Green Symphony. Nguồn: An Lạc

Nằm trong chuỗi chương trình Bản giao hưởng các mùa (Symphony of Seasons) do Tập đoàn An Lạc tổ chức, ban tổ chức sự kiện "Halloween Pool Party" kỳ vọng tạo ra những trải nghiệm lành mạnh và hướng tới mục tiêu tạo lập một môi trường sống tốt đẹp dành riêng cho cư dân.

"Điều này đã khẳng định quyết tâm của chúng tôi, khi không chỉ tạo ra những sản phẩm nhà ở chất lượng mà còn mang đến đời sống tinh thần đa sắc màu cho cư dân tại Khu đô thị Anlac Green Symphony", đại diện chủ đầu tư An Lạc nhấn mạnh.

Thu Hương