Chủ đầu tư An Cựu City tri ân khách hàng mua shophouse

Chủ đầu tư ưu đãi về lãi suất vay cùng phương thức thanh toán linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu shophouse An Cựu City.

Sáng ngày 24/9, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế tổ chức lễ ký kết hợp đồng và tri ân khách hàng mua sản phẩm shophouse An Cựu City tại khuôn viên shophouse đường Võ Nguyên Giáp trong khu đô thi mới An Cựu City, TP Huế.

Tại sự kiện, chủ đầu tư cam kết về tiến độ và chất lượng xây dựng và thông báo nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng như: phương thức thanh toán linh hoạt phù hợp với dòng tiền của khách hàng. Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng, chủ đầu tư liên kết với các ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Huế, ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Xuân và ngân hàng ACB chi nhánh Thừa Thiên Huế cho vay đến 70% tổng giá trị hợp đồng với thời hạn 20 năm. 50% giá trị khách vay được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng, đồng thời khách hàng được ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc IMG Huế tri ân, ký kết hợp đồng với khách hàng. Ảnh: Thanh Hải

Dịp này, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc IMG Huế cũng tri ân, ký hợp đồng với năm khách hàng đại diện mua Shophouse. Bên cạnh đó là lễ ký kết với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Huế; Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Xuân; Ngân hàng ACB chi nhánh Thừa Thiên Huế... nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc IMG Huế ký kết hợp tác với đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Huế. Ảnh: Thanh Hải

Sở hữu vị trí đẹp tại cửa ngõ phía nam TP Huế, khu shophouse An Cựu City nối liền các trục của khu quy hoạch đô thị An Vân Dương - trung tâm hành chính, thương mại mới tại Huế với biển Thuận An. Chủ đầu tư cho biết, dự án còn nhiều tiềm năng tăng giá khi Huế đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng về đây, cộng hưởng cùng việc trung tâm thương mại Aeon Mall dự kiến hoàn thành năm 2024 với tổng vốn đầu tư khoảng 150-160 triệu USD trên đường Võ Nguyên Giáp (đối diện dãy Shophouse An Cựu City).

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc IMG Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế cho biết, IMG Huế đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của khu đô thị mới An Cưu City nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án không chỉ tạo dựng bộ mặt hạ tầng văn minh cho khu vực mà còn là điểm an cư hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân.

Xuân Trang