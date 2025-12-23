Chủ công ty địa ốc dùng 'chim mồi' lừa mua dự án bị phạt 18 năm tù

Đồng NaiTòa xác định Huỳnh Hữu Tường cầm đầu vụ dùng "chim mồi" lừa hàng trăm người mua dự án dỏm, chiếm đoạt 255 tỷ đồng, cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

Ngày 23/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tường, 34 tuổi, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc) lĩnh 16 năm tù; 85 bị cáo khác bị phạt từ 2 đến 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường hơn 155 tỷ đồng còn lại cho các bị hại. Vợ của Tường phải nộp lại hơn 8 tỷ đồng đã thu của bị hại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo; một số thửa đất đứng tên cha mẹ của chị này cũng bị kê biên để thi hành án.

Chủ mưu Huỳnh Hữu Tường. Ảnh: Phước Tuấn

Theo tòa, trong vụ án này, Tường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị cáo còn lại tham gia giúp sức. Tường trực tiếp chỉ đạo việc lập và vận hành các sàn giao dịch, đưa ra chính sách tài chính hấp dẫn, sử dụng hình ảnh quảng bá sai sự thật để lôi kéo hàng trăm người tham gia. Bị cáo lợi dụng lòng tin của khách hàng, tổ chức hệ thống đa tầng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Do phạm tội có tổ chức, nhiều lần, Tường phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp tài sản hợp pháp của người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính. Một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng; bị cáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ; là lao động tự do, nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên được xem xét khi lượng hình.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án sáng 23/12. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Phước Tuấn