Chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC bị cáo buộc lừa 52 tỷ đồng

TP HCMTrần Tấn Hoàng, chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, bị xác định đã nói dối được cơ quan thi hành án giao bán nhiều tài sản, lừa một người hơn 52 tỷ đồng.

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM mở rộng điều tra Hoàng, 44 tuổi, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đề nghị các nạn nhân của bị can đến trình báo để được đảm bảo quyền lợi.

Trần Tấn Hoàng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nội dung vụ án, từ tháng 5/2019, Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi tên: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (36 tuổi) làm Giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành các phiên bán sản phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, Hoàng cần tiền trả nợ nên đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản.

Từ đây, Hoàng đã lừa một người nộp gần 53 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá. Hoàng sau đó không thực hiện cam kết, chiếm đoạt số tiền này sử dụng cá nhân. Ngoài ra, cảnh sát còn nhận được nhiều trình báo của các nạn nhân, cho rằng bị chủ công ty đấu giá này lừa.

Cảnh sát kêu gọi các nạn nhân của Hoàng liên hệ Phòng PC03 tại địa chỉ số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để trình báo.

Nhật Vy