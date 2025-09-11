Chủ cơ sở trữ hơn 100 tấn thịt heo bốc mùi bị phạt

Ngày 11/9, UBND tỉnh Gia Lai xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Lê Văn Hướng, ở xã Hoài Ân, do trữ hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng.

Trước đó, ngày 8/8, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho đông lạnh của ông Hướng ở xã Hoài An (Bình Định cũ), phát hiện hơn 87 tấn heo sữa và 13 tấn heo quay thu mua từ nhiều nguồn, đóng gói trong bao nylon để bán dần.

Hơn 100 tấn thịt heo bốc mùi trữ trong kho đông lạnh của hộ kinh doanh Lê Văn Hướng. Ảnh: Ngọc Oanh

Số hàng này không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, không được ghi sổ theo dõi và bao bì không thể hiện xuất xứ. Lực lượng chức năng ghi nhận thịt đã chuyển màu, bốc mùi, nhiều phần xuất hiện đốm ở tai, đuôi, chân, bụng và ngực. Tổng giá trị lô hàng gần 18,4 tỷ đồng.

Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I, toàn bộ số thịt có nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại cho vật nuôi, cây trồng và môi trường, buộc phải tiêu hủy.

Trần Hóa