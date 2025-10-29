Chủ cơ sở thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc gây chết người

Hà TĩnhBà Lê Thị Duy, 41 tuổi, bị cáo buộc trong quá trình kinh doanh thực phẩm chức năng đã tự ý kê đơn, bán thuốc cho người dân, khiến một phụ nữ 65 tuổi tử vong.

Ngày 29/10, VKSND Khu vực 2 - Hà Tĩnh đã ban hành cáo trạng truy tố bà Duy, trú phường Vũng Áng, về tội Vi phạm quy định về bán thuốc, theo khoản 1, điều 315 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bà Duy được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, mở cửa hàng tại tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh. Dù không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh, song bà vẫn tự ý kê đơn và bán thuốc cho người dân.

Số thuốc mà bà Duy kê và bán cho nạn nhân. Ảnh: N.K

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 11/4, một phụ nữ 65 tuổi trú trên địa bàn bị ho, sổ mũi, cảm lạnh, đến cửa hàng của bà Duy mua thuốc. Bà Duy bị cáo buộc tự lấy thuốc trong cửa hàng, bán cho khách 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Sau đó, bà Duy trực tiếp cho người phụ nữ uống 9 viên thuốc trong đơn cùng nước lọc ngay tại cửa hàng. Vài phút sau, nạn nhân có biểu hiện ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn rồi lịm dần. Dù được nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu, người này không qua khỏi.

Đức Hùng