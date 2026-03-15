Chủ cơ sở pha axit Acetic với nước lọc để làm giấm trắng bị bắt

Bắc NinhQuảng cáo là "giấm trắng 100% tự nhiên" nhưng thực chất Nguyễn Công Khương đã dùng axit Acetic pha với nước lọc thô tạo thành sản phẩm.

Quyết định bắt tạm giam Khương, 50 tuổi, chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thực thi hôm 13/3.

Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Công Khương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2023, Khương tự công bố sản phẩm giấm trắng, thành phần gồm cốt giấm, nước tinh khiết. Lẽ ra trong quá trình sản xuất phải sử dụng gạo, táo, hoa quả để lên men tự nhiên thông qua các quá trình sinh học, song Khương đã dùng phụ gia thực phẩm là axit Acetic pha với nước lọc, tạo thành giấm ăn. Ngoài nước trắng và axit, bị can không thêm thành phần gì khác.

Sau đó, chủ cơ sở này đã dán tem nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" lên các vỏ chai, nhằm đánh lừa người dùng. Các sản phẩm được bán ra thị trường cho khách hàng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn.

Khu vực sản xuất giấm. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra cơ sở sản xuất Đại Khương hồi tháng 1 tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, công an thu giữ gần 7.500 chai giấm trắng loại nửa lít/chai, cùng 150 kg phụ gia thực phẩm axit Acetic, nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện dùng để sản xuất giấm giả.

Phạm Dự