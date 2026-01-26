Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom thu bình quân 23 tỷ mỗi ngày

Năm ngoái, Vincom Retail - chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom thu bình quân 23 tỷ đồng mỗi ngày và lãi kỷ lục hơn 6.400 tỷ.

Theo kết quả kinh doanh 2025 được Công ty cổ phần Vincom Retail công bố ngày 26/1, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng.

Như vậy, bình quân mỗi ngày trong năm 2025 họ thu 23 tỷ đồng. Mức này tăng 6,6% so với 2024, nhưng mới đạt gần 93% kế hoạch cả năm của Vincom Retail.

Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom vẫn lãi sau thuế 6.446 tỷ đồng, tăng đến hơn 57% so với 2024 và vượt 37% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ khi Vincom Retail niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2017.

Theo công ty, nếu loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, lãi sau thuế của họ vượt 5% kế hoạch cả năm 2025. Vincom Retail có thể lãi khoảng 1.500 tỷ đồng từ giao dịch này.

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp này thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng.

Năm ngoái, Vincom Retail mở 3 trung tâm thương mại mới ở Hưng Yên, Hải Phòng và Nghệ An, nâng tổng diện tích sàn bán lẻ tăng thêm 120.000 m2. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nâng cấp, cải tạo nội thất một số trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP HCM.

Hiện công ty sở hữu 90 trung tâm thương mại tại 31 trên 34 tỉnh, thành phố với tổng diện tích sàn hơn 1,91 triệu m2. Công ty cho biết năm 2025, tổng lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại của Vincom Retail tăng 24% so với năm trước đó.

Anh Tú