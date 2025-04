Chủ chuỗi Manwah, Gogi thâu tóm The Coffee House với giá 270 tỷ đồng

Golden Gate đã mua lại 99,98% công ty sở hữu chuỗi The Coffee House với giá 270 tỷ đồng, bằng một phần tư định giá năm 2021.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate cho biết, ngày 8/1, họ đã hoàn thành việc mua 99,98% vốn của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi The Coffee House) với tổng giá phí tạm thời là 270 tỷ đồng. Cuối năm 2024, Golden Gate đã đặt cọc 54 tỷ đồng cho thương vụ này.

Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO năm 2021 từng định giá chuỗi The Coffee House ở mức 50 triệu USD (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng). Như vậy, giá thâu tóm chuỗi cà phê này của Golden Gate chỉ bằng khoảng 25% định giá thời đó.

The Coffee House là chuỗi cà phê từng nổi đình đám một thời nhưng thời gian qua phải đóng nhiều cửa hàng. So với cuối năm 2023, chuỗi đã phải đóng cửa hơn 50 cửa hàng. Hiện The Coffee House còn 93 điểm bán, chủ yếu ở các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội và các tỉnh vùng ven.

Theo số liệu của Vietdata - nền tảng cung cấp dữ liệu vĩ mô, doanh nghiệp và nghiên cứu về nhiều lĩnh vực - cho thấy thị phần của The Coffee House năm 2023 giảm so với năm trước đó, về gần mức của năm 2021 là 2,02%. Kéo theo đó, doanh thu cũng giảm 11% về khoảng 700 tỷ đồng trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cũng liên tục âm trên trăm tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cũng cho biết, Golden Gate mang về 6.633 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 28% còn hơn 100 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này báo lãi giảm. Chi phí bán hàng tăng là nguyên nhân chính dẫn đến việc lợi nhuận của Golden Gate tiếp tục giảm.

Thành lập từ năm 2005, Golden Gate là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam. Khởi đầu với thương hiệu lẩu nấm Ashima, đến hết năm 2024 công ty này sở hữu hơn 40 thương hiệu cùng gần 500 nhà hàng tại 42 tỉnh thành, phục vụ 18 triệu lượt khách hàng mỗi năm.

Một số chuỗi nhà hàng tiêu biểu của Golden Gate là Manwah, Kichi Kichi, iSushi, Durama, Icook, Gogi House, Sumo BBQ, Cowboy Jack's, Vuvuzela...

Việt Hưng