Chủ chuỗi Long Châu lên kế hoạch lợi nhuận 2026 kỷ lục

FPT Retail, công ty mẹ của chuỗi thuốc Long Châu, đặt mục tiêu thu về 1.550 tỷ đồng lợi nhuận trước năm 2026, tăng 27% so với năm ngoái.

Nếu hoàn thành kế hoạch trên, lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) sẽ đạt mức kỷ lục mới. Với doanh thu, doanh nghiệp này dự kiến tăng 16%, lên 59.500 tỷ đồng, cũng cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo được công bố cuối tháng 12/2025, Chứng khoán SSI cho rằng Long Châu sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng ngắn hạn của FPT Retail. Chuỗi này sẽ hưởng lợi bởi sự chuyển dịch rõ nét từ kênh truyền thống sang hiện đại trong ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

Vào cuối năm 2024, doanh thu của kênh hiện đại đã chiếm khoảng 15% tổng doanh số ngành dược phẩm, trong khi năm 2019 chỉ ở mức 2%, theo số liệu của SSI. Ngoài ra, các quy định pháp lý cũng góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch này, bao gồm việc áp dụng đơn thuốc điện tử trên toàn quốc và quy trình đấu thầu nghiêm ngặt hơn tại các nhà thuốc bệnh viện.

Ngoài Long Châu, FPT Shop, chuỗi bán lẻ ICT thuộc FPT Retail, cũng được Chứng khoán SSI dự báo có lãi trong giai đoạn 2025-2026, sau khi báo lỗ hai năm trước đó. Động lực chính cho chuỗi này là chu kỳ thay mới điện thoại và các biện pháp nới lỏng chính sách. Việc giảm 2% thuế VAT cho sản phẩm công nghệ và điện máy từ tháng 7/2025 có thể giúp chuỗi có thể gia tăng doanh thu.

Trong năm 2025, FPT Retail ghi nhận doanh thu cả năm trên 51.000 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế khoảng 1.219 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 31%. Trong khi doanh thu chỉ vượt kế hoạch đề ra khoảng 6%, lợi nhuận lại cao hơn dự tính tới 35%. Mức lãi được tối ưu chủ yếu nhờ họ kiểm soát tốt giá vốn và chi phí.

Trọng Hiếu