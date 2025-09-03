Chủ chuỗi Haidilao thu hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam

Super Hi International - đơn vị điều hành thị trường quốc tế của chuỗi Haidilao - ghi nhận doanh thu 1.148 tỷ đồng trong nửa đầu năm ở Việt Nam.

Super Hi International, đơn vị điều hành nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường nước ngoài, vừa gửi báo cáo tài chính bán niên đến Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Công ty này ghi nhận 43,6 triệu USD doanh thu tại Việt Nam trong nửa đầu năm, tương đương 1.148 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, Haidilao thu về trung bình hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày ở đất nước có hơn 100 triệu dân. Việt Nam cũng thuộc nhóm 4 thị trường lớn đóng góp trên 10% doanh số cho chuỗi lẩu này, cùng với Singapore, Mỹ và Malaysia.

Haidilao, chuỗi lẩu đến từ Trung Quốc, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc mở cửa hàng đầu tiên tại tòa tháp Bitexco ở TP HCM. Đến nay, chuỗi có 16 nhà hàng tại Việt Nam, gồm 5 cơ sở ở Hà Nội, TP HCM (10) và Nha Trang (1).

Haidilao thành lập năm 1994 bởi Zhang Yong và một số người bạn của ông. Từ nhà hàng ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), hiện tại chuỗi lẩu này là một trong những thương hiệu nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới.

Cũng theo báo cáo gửi SEC, 6 tháng đầu năm, Haidilao ghi nhận 396,7 triệu USD doanh thu (tương đương gần 10.400 tỷ đồng) tại thị trường nước ngoài, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ luân chuyển bàn khoảng 3,9 lần mỗi ngày, phản ánh nhu cầu ăn uống tại các thị trường quốc tế vẫn duy trì tốt.

Không tính quê nhà Trung Quốc, nửa đầu năm nay công ty đã mở thêm 8 nhà hàng, đóng cửa 4 cơ sở kém hiệu quả. Như vậy, chuỗi này có 126 chi nhánh vào thời điểm cuối tháng 6, chủ yếu tại Đông Nam Á, Đông Á và Bắc Mỹ.

Khấu trừ các chi phí, Super Hi International lãi trước thuế hơn 34,7 triệu USD (khoảng 900 tỷ đồng), gấp 43 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 28,3 triệu USD (gần 750 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ lỗ.

Theo giải trình từ phía Super Hi International, mức lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ thuận lợi từ tỷ giá trong kỳ báo cáo. Việc đánh giá lại các khoản mục bằng đồng USD mang lại cho công ty này khoảng 23,8 triệu USD (khoảng 618 tỷ đồng) lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện, trong khi cùng kỳ âm 19,5 triệu USD (tương đương 500 tỷ đồng).

Trọng Hiếu