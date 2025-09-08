Chủ chuỗi casino và nghỉ dưỡng Phú Quốc lỗ hơn 3 tỷ mỗi ngày

Trong nửa đầu năm, chủ chuỗi Casino và nghỉ dưỡng Phú Quốc lỗ hơn 564 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC), lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm gần 564,4 tỷ đồng. Mức lỗ tăng thêm gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi ngày, công ty lỗ hơn 3,1 tỷ đồng. Khoản này làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp âm trên 5.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận suy giảm khiến vốn chủ sở hữu lùi hơn 32% về khoảng 1.996 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm sáng trong sức khỏe tài chính của họ là nợ phải trả sụt gần 917 tỷ về còn khoảng 41.607 tỷ đồng. Công ty đang có gần 324 tỷ nợ ngân hàng và hơn 7.520 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu.

Trong những năm qua, DPQC liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với 33 đợt phát hành. Hiện doanh nghiệp này còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành toàn bộ với lãi suất thường là 10% một năm, đa số đáo hạn năm 2027. Trong 6 tháng đầu năm, họ tốn khoảng 288 tỷ đồng trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng trễ hẹn.

Toàn cảnh dự án Casino Corona Phú Quốc thuộc Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc. Ảnh: DPQC

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thành lập năm 2014, thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC). Doanh nghiệp này đang vận hành 7 thương hiệu gồm vườn thú Vinpearl Safari, tổ hợp giải trí VinOasis cùng các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa, Discovery 1 - 2 và 3 tại TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Công ty còn kinh doanh cá cược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và thí điểm cho người nội địa tham gia ở dự án Casino Corona Phú Quốc. Đây là casino duy nhất trên cả nước cho người Việt vào chơi.

Song song với các thương hiệu trên, DPQC còn đang xây dựng thêm dự án hòn Đồi Mồi và khu trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng. Đây là hai dự án chưa hoàn thành nằm trong Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc có diện tích hơn 1.160 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

