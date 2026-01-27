Chú chó vàng dẫn đường cho khách du lịch ở Phú Yên

Đăk LăkChú chó Vàng nổi tiếng đến mức nhận được nhiều đánh giá 5 sao trên Google nhờ thường xuyên dẫn khách lên xuống khu vực Mũi Điện, bãi Môn.

Ngày 23/1, Quỳnh Ngô, sống tại Cần Thơ, cùng nhóm bạn ba người tham quan khu di tích Mũi Điện, xã Đông Hòa. Tiếp đó, nhóm tìm đường xuống Bãi Môn và bất ngờ thấy một chú chó vàng chạy ra dẫn đường.

Nhóm vừa đi vừa chụp ảnh nhưng chú chó luôn kiên nhẫn đứng chờ. Quỳnh nói thi thoảng, nó dừng lại, nhìn rất lâu vào vệ cỏ bên đường như tìm kiếm gì đó.

"Lúc sau, khi quan sát kỹ, chúng tôi mới hiểu nó đang cảnh báo có rắn", Quỳnh kể. Anh cho biết khi hỏi bãi xe ở đâu, chú chó nhìn về phía xa. Đi theo hướng đó, họ thực sự tìm thấy bãi xe, định quay lại tìm nhưng chú chó đã đi mất.

Chú chó vàng dẫn nhóm Quỳnh xuống bãi Môn. Ảnh: Quỳnh Ngô

Quỳnh chia sẻ câu chuyện trên nhóm du lịch Phú Yên và nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ. Nhiều người kể cũng từng được chú chó này dẫn đường khi đến Mũi Điện du lịch.

Nhi Dương cho biết đến Mũi Điện lúc rạng sáng, trời còn tối nhưng chú chó thấy khách cũng chạy ra. "Nó dẫn đường rất có tâm, liên tục dừng lại chờ khách", Nhi Dương nói.

Trên Google Maps, một người dùng tạo địa điểm có tên "Bạn chó vàng" ở đoạn giữa lối lên ngọn hải đăng và đường ra Mũi Điện. Đến 27/1, địa điểm này đã nhận hàng chục đánh giá 5 sao, hầu hết du khách đều có câu chuyện thú vị khi gặp chú chó.

Anh Trần Quốc Sự, sống tại xã Đông Hòa, chủ chú chó, cho biết Vàng khoảng 7 tuổi, trước được nuôi trong nhà hàng Quán chú Mười ngay gần Mũi Điện - không phải chó hoang như nhiều người nói. Nhà anh từng nuôi nhiều chó và hầu như con nào cũng thích dẫn khách du lịch. Nhiều con trong số này đã bị trộm mất.

Một số con chó mới nuôi to hơn, hay cắn và tranh ăn với Vàng. Sau đó, con Vàng bỏ lên ngọn hải đăng ở và thường đi lên xuống dẫn khách. Tuy nhiên, những con chó khác ở ngọn hải đăng cũng hay cắn nó nên Vàng xuống khu vực Mũi Rạng Đông sống.

Con Vàng có nếp sinh hoạt rõ ràng khi ban đêm ở Mũi Rạng Đông, đến khoảng 4h sẽ chạy ra đoạn ngã ba hướng rẽ ra Mũi Rạng Đông và ngọn hải đăng để đón khách. Sau khi dẫn khách xuống xong, nó quay trở lại ngã ba, tiếp tục đứng chờ đoàn khách khác.

Địa điểm "Bạn chó vàng" được du khách đánh dấu trên bản đồ (nơi chú chó hay đứng đón khách). Ảnh Google map

Theo anh Sự, một số chú chó khác trong nhà cũng biết dẫn khách nhưng không con nào "đam mê công việc" như Vàng. Anh Sự nói con Vàng được nhiều du khách biết nhất và thường được cho đồ ăn. Anh Sự làm việc ở Di tích tàu Không Số, Vũng Rô, hằng ngày đến cho Vàng ăn.

"Nó khôn lắm, gặp người nhà chỉ cho vuốt ve một chút vì sợ bắt về. Nhưng nó lại quấn quyết với khách du lịch nên nhiều người thích", anh nói. Trước đây, một số người đã xin con Vàng về nuôi nhưng anh từ chối.

Mũi Điện hay mũi Đại Lãnh, thuộc thôn Phước Tân, phường Phú Yên, tỉnh Đăk Lăk. Đây là một trong hai điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, cùng với mũi Đôi của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này chưa phát triển mạnh về du lịch nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên bình. Khu du lịch này có ba điểm tham quan chính gồm ngọn hải đăng, Mũi Rạng Đông và bãi Môn.

Từ Tuy Hòa, du khách có thể thuê xe máy và khởi hành từ sáng sớm hoặc lựa chọn nghỉ qua đêm tại các khách sạn gần Mũi Điện, đồn biên phòng Đại Lãnh để tiện đón bình minh. Sau khi khám phá xong khu Mũi Điện, du khách có thể đi bộ ra bãi Môn chơi, tắm biển.

Tú Nguyễn