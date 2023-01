MỹSpike, con chó đực giống chihuahua lai, 23 tuổi, được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chó sống thọ nhất.

Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) hôm 19/1 đăng trên trang web xác nhận Spike, sinh tháng 11/1999 ở bang Ohio, Mỹ, là chú chó sống thọ nhất thế giới. Spike là chú chó giống chihuahua lai, dài 22,86 cm và nặng khoảng 5,8 kg.

Rita Kimball, chủ của Spike, nuôi nó gần 14 năm kể từ khi phát hiện chú chó này bị bỏ rơi trong bãi đỗ xe của một cửa hàng tạp hóa vào năm 2009. Nhân viên cửa hàng tạp hóa nói với Kimball rằng chú chó này bị bỏ ở đây ba ngày, nên cô quyết định mang nó về chăm sóc.

"Nó bị cạo sạch lông ở lưng, cổ hằn vết bầm vì dây xích và trông có vẻ khó gần", Kimball kể lại.

Chú chó Spike bên giấy chứng nhận của Kỷ lục Guinness Thế giới. Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới.

Lấy cảm hứng từ chú chó to lớn và hung dữ tên Spike trong phim hoạt hình Tom và Jerry, Kimball quyết định đặt tên chú chó mình nhặt về là Spike. "Spike là tên của chú chó to lớn. Chó cưng của tôi có thân hình nhỏ bé nhưng nó cư xử như thể mình là chú chó to lớn", Kimball nói.

Theo thông cáo của GWR, Spike đã "sống sót sau nhiều cuộc tấn công" từ các loài động vật khác và "mỗi lần đều trở lại mạnh mẽ hơn". Kimball cho biết Spike gần như mù hoàn toàn và lãng tai, chỉ thích dành thời gian ở bên người thân quen và thăm các con vật khác trong trang trại gia đình.

Trước Spike, con chó sống thọ nhất được GWR công nhận là Bluey thuộc giống chó chăn gia súc Australia, chết năm 1939 ở tuổi 29.

Ngọc Ánh (Theo CNN)