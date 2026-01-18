Chú chó nhịn ăn, dầm mưa đợi chủ đã mất

Trung QuốcÔng chủ qua đời đột ngột, chú chó Ah Wang vẫn kiên trì nằm trước cửa nhà suốt nhiều tuần trong mùa đông giá rét đợi ông về, khiến nhiều người xót xa.

Ah Wang, 10 tuổi, được ông Gao ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải nuôi dưỡng từ nhỏ. Bi kịch xảy ra ngày 11/12 năm ngoái, khi ông Gao đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, hành lang bên ngoài căn hộ cũ trở thành nơi Ah Wang nằm đợi mỗi ngày.

Thương cảm, hàng xóm trải quần áo cũ xuống nền nhà để giữ ấm, mang nước và thức ăn đến cho con vật. Tuy nhiên, Ah Wang từ chối mọi sự giúp đỡ. Nó không ăn uống, không cho người lạ chạm vào. Mỗi khi có người cố đưa về chăm sóc, chú chó hoảng sợ bỏ chạy, rồi lặng lẽ quay lại vị trí quen thuộc khi đêm xuống.

Chú chó được đưa đến bệnh viện thú y sau khi. Ảnh: QQ

Hôm 6/1, Ah Wang đột nhiên biến mất trong đêm mưa rét 2 độ C kèm sấm chớp. Hai ngày sau, cư dân phát hiện nó đang trốn trong bụi rậm của khu dân cư. "Toàn thân nó run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng như đang khóc", người phụ nữ tìm thấy chú chó kể lại.

Sau nhiều ngày nhịn đói đến kiệt quệ, Ah Wang được đưa về văn phòng ban quản lý khu dân cư. Ông Chen Zi, chuyên gia tâm lý thú cưng, nhận định con vật chịu cú sốc tâm lý nghiêm trọng sau cái chết của chủ. "Nó đang trong trạng thái hoảng loạn và cảnh giác cao độ", ông Chen nói. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của Ah Wang đã ổn định hơn sau khi được các bác sĩ thú y chăm sóc.

Do con trai ông Gao từ chối nhận nuôi, một người hàng xóm họ Huang - người từng quen biết Ah Wang - ngỏ ý muốn đón nó về chăm sóc. Ông hy vọng việc ở lại khu vực quen thuộc sẽ giúp chú chó vơi bớt nỗi buồn.

Câu chuyện của Ah Wang đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, được ví như phiên bản hiện đại của Hachiko - chú chó Nhật Bản nổi tiếng thế giới.

Hachiko sinh năm 1923 tại một nông trại gần thành phố Odate, tỉnh Akita, được giáo sư Hidesaburo Ueno nhận nuôi và đưa về sống tại ngôi nhà gần ga Shibuya, Tokyo. Mỗi buổi sáng, hai "thầy trò" cùng nhau ra ga: giáo sư lên tàu đi làm, còn Hachiko nằm chờ trước quảng trường nhà ga, đợi chủ trở về vào chiều muộn. Thói quen ấy lặp lại đều đặn suốt nhiều năm.

Tháng 5/1925, giáo sư Ueno đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim trong lúc làm việc. Không hay biết điều đó, Hachiko vẫn tiếp tục đến ga Shibuya mỗi ngày, kiên nhẫn chờ đợi chủ trong vô vọng. Cuộc chờ đợi ấy kéo dài 9 năm, 9 tháng và 15 ngày, cho đến khi chú chó qua đời.

Ngày nay, bức tượng Hachiko đặt trước ga Shibuya trở thành điểm đến quen thuộc, thu hút hàng nghìn lượt người mỗi ngày tới tham quan, chụp ảnh và tưởng nhớ biểu tượng về lòng trung thành của Nhật Bản.

