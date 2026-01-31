Chú chó canh xác chủ 4 ngày trong bão tuyết

Ấn ĐộGiữa cái lạnh âm 10 độ C tại vùng núi Himachal Pradesh, chú chó Sherru quyết không rời thi thể người chủ suốt 4 ngày đêm cho đến khi được tìm thấy.

Ngày 26/1, đội cứu hộ huyện Chamba tìm thấy thi thể hai nạn nhân mất tích sau trận bão tuyết dữ dội là Viksit Rana (19 tuổi) và em họ Piyush (14 tuổi). Nhưng hình ảnh khiến những người lính cứu hộ ám ảnh nhất không chỉ là sự tàn khốc của thiên nhiên, mà là bóng dáng một chú chó Pitbull đứng cô độc giữa màu trắng xóa.

Đó là Sherru, chú chó cưng của Viksit. Nó đã ở đó, bên cạnh thi thể cậu chủ nhỏ suốt 4 ngày đêm trong điều kiện không thức ăn và nhiệt độ âm 10 độ C. Cách đó khoảng 100 m dưới dốc núi là thi thể của người còn lại.

Sherru, chú chó Pitbull 18 tháng tuổi, kiên trì đứng gác bên cạnh chủ nhân suốt 4 ngày đêm giữa thời tiết âm 10 độ C tại vùng núi Himachal, bang Himachal Pradesh, hôm 22/1. Ảnh: Times

Cảnh sát Dinesh Kumar Sharma cho biết khi đội cứu hộ tiếp cận, Sherru tỏ ra hung dữ, quyết liệt bảo vệ chủ. Sau một lúc trấn an, chú chó mới chịu lùi lại để họ đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi lớp tuyết dày gần một mét.

Bi kịch xảy ra hôm 22/1, Viksit - một vlogger trẻ yêu thích khám phá - cùng em họ và Sherru leo lên dãy núi gần đền Bharmani Devi để quay video. Khu vực này nằm ở độ cao gần 3.000 m, vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vào mùa đông. Một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến khiến nhiệt độ giảm sâu.

Trong cuộc gọi cuối cùng về nhà ngày 23/1, Viksit nói các ngón tay đã tê cứng, không thể gửi định vị. Cậu thông báo Piyush đang yếu dần. Chàng trai 19 tuổi đã nhường túi ngủ, cố gắng ủ ấm để cứu em mình nhưng bất thành. Cả hai vĩnh viễn nằm lại trên núi cao.

"Hai anh em lớn lên cùng Sherru. Bất cứ nơi nào họ đến, chú chó đều đi theo. Không phải do huấn luyện, mà vì nó cảm thấy mình thuộc về gia đình ấy", ông Sanjiv Kumar, trưởng thôn Sanchui, nơi hai nạn nhân sinh sống chia sẻ.

Sự ra đi của hai chàng trai là cú sốc lớn với gia đình vốn đã kiệt quệ ở làng Malkota. Cha của Viksit mới qua đời năm ngoái, còn cha của Piyush mắc bệnh tâm thần, mất khả năng lao động. Vài tháng trước, mẹ Viksit đã dành dụm mua cho con chiếc điện thoại thông minh với hy vọng giấc mơ trở thành vlogger của con sẽ thay đổi cuộc đời họ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể hai chàng trai đã được bàn giao cho gia đình. Sherru cũng được đưa về nhà, tiếp tục sống cùng người thân của Viksit, như một chứng nhân duy nhất cho tình yêu và lòng trung thành đến phút cuối cùng.

Minh Phương (Theo Times of India, Indian Express)