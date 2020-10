Chú chó bảo vệ em bé bị mẹ mắng

Trung QuốcThấy YouYou bị mẹ mắng, con chó tên Harry liền tới che chắn cho cô chủ nhỏ.

Trong đoạn video do chị Sun ở Từ Châu, mẹ của You You quay và đăng tải cuối tuần trước, Harry còn gầm gừ để bảo vệ cô bé hai tuổi, sau đó ôm và dựa đầu vào vai em.

Trước đó, YouYou đã tự ý xé bao bì và nghịch hũ kem dưỡng da Sun mới mua.

Em bé được chó bảo vệ khi bị mẹ mắng Video: Douyin 191337486.

"Tôi thực sự rất buồn. Tôi vừa mua mỹ phẩm mà đã mất nửa số kem", bà mẹ 32 tuổi kể lại. "Tôi đã lớn tiếng, khiến con gái òa khóc".

Thấy phản ứng của chú chó, Sun dù vẫn bực nhưng cũng thấy khó có thể giận. Cô tiết lộ đây không phải lần đầu tiên Harry bảo vệ YouYou. Cả hai rất gắn bó với nhau nên cứ thấy YouYou bị bố mẹ trách mắng là Harry sẽ chạy tới.

"Đó là một cảnh tượng ấm áp. Chó sẽ tìm cách biểu lộ tình yêu thương với bạn đối xử tốt với chúng", Sun bày tỏ.

You You và Harry gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Ảnh: Douyin 191337486.

Sun cho biết thêm quay video là cách ghi lại những khoảng khắc của Harry với You You. "Harry sắp sáu tuổi và ngày càng già đi. Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm để chúng tôi có thể xem lại, ngay cả khi nó không còn", bà mẹ nói.

Thu Nguyệt (Theo Next Shark)