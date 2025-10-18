Chú chim này đang 'bật mí' câu thành ngữ nào?

Thành ngữ nghĩa là nói nhiều, nói luôn miệng, khoe khoang hết chuyện này đến chuyện khác.

Nhìn thoáng qua tưởng chỉ là bức ảnh "điểm 10 cho sự thơ mộng": chú chim nhỏ đậu trên cành hồng, xung quanh toàn là sắc đỏ, hồng, trắng rực rỡ. Nhưng khoan đã! Đây không chỉ là ảnh đẹp đâu nha mà là một câu thành ngữ nổi tiếng đang giấu mình trong từng cánh hoa và ánh mắt chim kia!

Câu đố này nghe có vẻ "mùi hoa gió trăng" nhưng thật ra lại gợi mở một triết lý sống cực thấm. Ai tinh ý nhìn kỹ là "ngộ" ra liền, ai hơi mơ mộng tí thì... đoán sai một cái là "toang"!

Liệu bạn có đoán ra đó là "Chim sa cá lặn", "Hoa thơm chim đậu" hay "Chim hót hoa cười"? Chỉ cần nhìn đúng chi tiết nhỏ, bạn sẽ bật cười vì hóa ra câu trả lời lại... đơn giản mà duyên dáng đến bất ngờ.

Thử tài nhanh trí của bạn xem nào - vừa vui, vừa học, vừa thấy yêu tiếng Việt thêm chút nữa nha.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà