Chủ casino Phú Quốc lỗ nặng nhất 6 năm

Năm 2025, chủ chuỗi casino Corona và nghỉ dưỡng Vinpearl Resort, Discovery, VinOasis, Safari Phú Quốc lỗ 918 tỷ đồng, mức nặng nhất trong 6 năm qua.

Báo cáo tình hình tài chính vừa công bố cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) lỗ sau thuế khoảng 917,8 tỷ đồng, cao hơn năm 2024 khoảng 26,5%. Đây là năm thứ hai liên tiếp, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức âm và là kết quả tiêu cực nhất trong 6 năm qua.

Trung bình mỗi ngày, công ty lỗ hơn 2,5 tỷ đồng. Khoản này làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp âm tới hơn 5.857 tỷ đồng.

Lỗ thêm khiến vốn chủ sở hữu giảm 36% về khoảng 1.643 tỷ đồng. Song, nợ phải trả sụt khoảng 142 tỷ về còn gần 41.114 tỷ đồng. Công ty đang có hơn 311 tỷ nợ ngân hàng và hơn 7.478 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu.

Trong những năm qua, DPQC liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với 33 đợt phát hành. Hiện doanh nghiệp này còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành toàn bộ với lãi suất thường là 10% một năm, đa số đáo hạn trong năm 2027. Trong năm qua, họ tốn khoảng 715 tỷ đồng trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng trễ hẹn.

Một góc dự án Corona Resort & Casino Phú Quốc. Ảnh: Corona

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thành lập năm 2014, thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC). Doanh nghiệp này đang vận hành 7 thương hiệu gồm vườn thú Vinpearl Safari, tổ hợp giải trí VinOasis cùng các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa, Discovery 1 - 2 và 3 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Công ty còn kinh doanh cá cược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và thí điểm cho người nội địa tham gia ở dự án Casino Corona Phú Quốc. Đây là casino duy nhất trên cả nước cho người Việt vào chơi.

Song song với các thương hiệu trên, DPQC còn đang xây dựng thêm dự án hòn Đồi Mồi và khu trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng. Đây là hai dự án chưa hoàn thành nằm trong Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc có diện tích hơn 1.160 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Tất Đạt