Chủ casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 15 quý liên tiếp

Doanh thu giảm một nửa, chi phí tài chính tăng gấp đôi trong quý II khiến chủ casino ở Quảng Ninh có quý lỗ thứ 15 liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) giảm 42% so với quý II/2022. Ban lãnh đạo cho biết cùng kỳ năm ngoái, công ty có biện pháp ổn định nguồn khách sau thời gian dài bị "đóng băng". Do đó doanh thu quý II/2022 tăng mạnh, tạo mức nền so sánh cao.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 70% vì chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính đội lên gấp đôi do chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá tăng mạnh. Công ty này tốn gần 6 tỷ đồng để trả tiền lãi vay trong quý II.

Tổng lại, lợi nhuận sau thuế của RIC âm gần 24 tỷ đồng, tăng gần 48 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thua lỗ thứ 15 liên tiếp của doanh nghiệp này.

Bên trong casino thuộc sở hữu của Quốc tế Hoàng Gia. Ảnh: RIC

RIC đang kinh doanh một casino, khách sạn và biệt thự tại Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh). Xét theo từng bộ phận, casino mang về hơn 14 tỷ đồng doanh thu và lỗ hoạt động kinh doanh hơn 9 tỷ đồng. Mảng khách sạn và biệt thự ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ, lỗ hoạt động kinh doanh khoảng 14,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty này có hơn 55 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 35 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, công ty này hoàn thành khoảng một phần tư chỉ tiêu. Về lợi nhuận, RIC còn cách xa kế hoạch lãi 1,5 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng). Lỗ lũy kế của doanh nghiệp này đang vượt 510 tỷ đồng.

Theo tài liệu phiên họp thường niên, lượng khách quốc tế đến khách sạn của RIC tăng mạnh ba tháng đầu năm. Ngoài ra, công ty đã vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia từ tháng 7/2022 nên kỳ vọng tạo ra nguồn thu mới. Ban lãnh đạo nói đã "tìm mọi biện pháp" ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới nhưng vẫn chưa bù đắp chi phí.

Từ năm 2016 đến nay, chủ casino tại Quảng Ninh chỉ có lãi duy nhất năm 2018. Theo lãnh đạo RIC, do hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Ngoài ra, các nước láng giềng như Campuchia, Philippines, Myanmar... đều có thêm sòng bạc khiến nguồn khách bị phân tán và thị phần chia nhỏ hơn.

Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, công ty tăng vốn lên 22 triệu USD và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có mở thưởng cho người nước ngoài. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM (HoSE) năm 2007. Hồi tháng 5/2022, cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE do thua lỗ ba năm liên tục.

Tất Đạt