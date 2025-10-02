Chữ bác sĩ 'không ai đọc được', Ấn Độ yêu cầu trường y dạy viết

Trước nguy cơ chữ viết bác sĩ như "mật mã" dẫn đến sai sót y tế, Tòa án Tối cao Punjab và Haryana ra phán quyết yêu cầu ngành y phải đưa các bài học về chữ viết tay vào chương trình đào tạo.

Tòa án Tối cao Punjab và Haryana tuyên bố đơn thuốc dễ đọc là quyền cơ bản của con người, sau khi một thẩm phán không thể đọc nổi báo cáo pháp y trong một vụ án hình sự, theo BBC ngày 1/10. Phán quyết được đưa ra khi thẩm phán Jasgurpreet Singh Puri thụ lý một vụ án không liên quan đến y tế, với cáo buộc cưỡng hiếp, lừa đảo và giả mạo giấy tờ. Lúc xem xét báo cáo pháp y do một bác sĩ viết, ông nhận thấy nó hoàn toàn không thể hiểu được.

"Điều này đã gây chấn động lương tâm của tòa án khi không một từ hay một chữ nào có thể đọc được", Thẩm phán Puri viết trong phán quyết. Ông cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi "trong thời đại công nghệ, các bác sĩ vẫn viết tay những đơn thuốc mà không ai đọc được, trừ một số dược sĩ".

Các chuyên gia cho biết một đơn thuốc không rõ ràng có thể dẫn đến việc bị hiểu sai, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Chilukuri Paramathama

Từ vụ việc này, tòa án yêu cầu chính phủ đưa các bài học về chữ viết tay vào chương trình đào tạo y khoa và đặt ra thời hạn hai năm để triển khai hệ thống kê đơn điện tử trên toàn quốc. Từ giờ đến lúc đó, "tất cả sĩ phải viết đơn thuốc rõ ràng bằng chữ in hoa".

Vấn đề chữ viết của bác sĩ từ lâu là chủ đề gây tranh cãi ở Ấn Độ. Đây không phải lần đầu tiên tòa án lên tiếng. Trước đó, tòa án ở bang Odisha từng chỉ trích "kiểu viết zigzag", trong khi tòa án ở Allahabad phàn nàn về "chữ viết cẩu thả không thể giải mã".

Tiến sĩ Dilip Bhanushali, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), với hơn 330.000 bác sĩ thành viên, thừa nhận chữ viết xấu là một thực tế, nhưng cho rằng nguyên nhân đến từ việc quá tải, đặc biệt tại các bệnh viện công. "Chúng tôi đã khuyến nghị các thành viên viết đơn bằng chữ in hoa. Một bác sĩ khám 7 bệnh nhân mỗi ngày có thể làm được, nhưng nếu phải khám 70 bệnh nhân, điều đó là không thể", ông nói.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, vấn đề này không chỉ là tính thẩm mỹ mà có thể gây ra hậu quả bi thảm. Một báo cáo năm 1999 tại Mỹ cho thấy chữ viết cẩu thả là nguyên nhân gây ra 7.000 ca tử vong mỗi năm. Gần đây, một phụ nữ ở Scotland bị bỏng hóa chất do nhận nhầm kem trị rối loạn cương dương thay cho thuốc nhỏ mắt.

Tại Ấn Độ, dù chưa có thống kê đầy đủ, nhiều trường hợp cấp cứu và tử vong do đọc sai đơn thuốc đã được ghi nhận. Năm 2016, Hội đồng Y khoa Ấn Độ từng yêu cầu các bác sĩ phải kê đơn dễ đọc, tốt nhất là bằng chữ in hoa nhưng tình hình chưa cải thiện nhiều.

Một đơn thuốc không đọc được của bác sĩ ở bang Madhya Pradesh lan truyền trên mạng hồi năm ngoái. Ảnh: Chilukuri Paramathama

Ravindra Khandelwal, Giám đốc điều hành của một chuỗi nhà thuốc ở Kolkata phục vụ hơn 4.000 khách hàng mỗi ngày, cho biết nhân viên thường xuyên phải gọi điện cho bác sĩ để xác nhận lại thông tin đơn thuốc. "Ở thành phố, đơn thuốc điện tử ngày càng phổ biến nhưng tại các vùng nông thôn, hầu hết vẫn là viết tay và đôi khi chúng tôi không thể đọc nổi", ông chia sẻ.

Với dân số Ấn Độ vượt quá 1,4 tỷ người và hàng triệu người ở các vùng nông thôn vẫn dựa vào đơn thuốc viết tay, các tòa án và cơ quan y tế cho rằng cải thiện tính rõ ràng là yếu tố sống còn đối với sự an toàn của bệnh nhân.

Bình Minh (Theo BBC, The Indian Express, Independent)