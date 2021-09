Chris Pratt lồng tiếng 'Super Mario Bros'

Tài tử Chris Pratt diễn thoại nhân vật Mario trong phim hoạt hình mới dựa trên trò chơi điện tử nổi tiếng của hãng Nintendo.

Ngày 23//9, theo Hollywood Reporter, nhà sản xuất công bố dàn diễn viên lồng tiếng với nhiều tên tuổi như Chris Pratt, Anya Taylor-Joy (đóng công chúa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong)...

Chris Pratt (trái) và Anya Taylor-Joy lồng tiếng phim hoạt hình "Super Mario Brothers". Ảnh: FilmMagic

Dự án do hãng Nintendo và các hãng phim llumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử" - tham gia khâu sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic, đứng sau thành công của Teen Titans Go!, làm đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận.

Miyamoto hào hứng về dự án: "Chúng tôi đưa Super Mario Bros lên màn ảnh một cách sống động. Khán giả, dù đã chơi hoặc chưa từng nghe đến Mario, đều có thể thưởng thức phim. Khâu sản xuất hiện tiến triển tốt. Chúng tôi mong người hâm mộ giữ kiên nhẫn chờ đợi các nhân vật yêu thích lên màn bạc".

Mario lần đầu xuất hiện trong trò chơi điện tử Donkey Kong của Nintendo năm 1981. Nhân vật có bản game riêng Super Mario Bros năm 1985 và trở thành biểu tượng của cả hãng. Nội dung các trò chơi thường lấy bối cảnh vương quốc giả tưởng Mushroom. Các phần thường kể về hai anh em Mario - Luigi trong hành trình giải cứu công chúa Peach khỏi lũ quái vật.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Sau khi chia tay, hai người chia sẻ quyền nuôi con trai. Giữa năm 2018, anh hẹn hò Katherine Schwarzenegger, con gái "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Hai người kết hôn năm 2019 và có một con gái.

