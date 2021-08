Chris Pratt được trả 1,4 triệu USD mỗi tập phim

Ngôi sao của vũ trụ điện ảnh Marvel - Chris Pratt - nhận 1,4 triệu USD cho mỗi tập của series “The Terminal List”.

Ngày 19/8, Variety thống kê Chris Pratt đứng đầu danh sách ngôi sao Hollywood nhận cát-xê cao nhất mảng series truyền hình hoặc phát trực tuyến. Anh được trả 1,4 triệu USD (gần 32 tỷ đồng) cho mỗi tập The Terminal List do Amazon Studios sản xuất, dự kiến ra mắt khán giả đầu năm 2022 trên Amazon Prime Video. Trước đây, Chris Pratt từng nhận 1,5 triệu USD khi đóng Guardians of the Galaxy Vol. 2 cũng như hai phần Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Series chính kịch giật gân "The Terminal List" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jack Carr, do Antoine Fuqua đạo diễn và sản xuất, Chris Pratt đồng sản xuất. Pratt vào vai James Reece (ảnh), cựu hải quân SEAL, cuốn vào một cuộc chiến khi đồng đội bị phục kích trong nhiệm vụ bí mật. Ảnh: Amazon Studios

Mức cát-xê là con số không nhỏ so với tiêu chuẩn trung bình từ 600.000 đến 750.000 USD cho một tập của series phim. Xếp sau Chris Pratt là Jeff Bridges nhận 1 triệu USD cho mỗi tập The Old Man (2022) và Bryan Cranston nhận 750.000 USD một tập Your Honor (2020). Ngôi sao Kate Winslet nhận 650.000 USD một tập Mare of East Town (2021), còn Henry Cavill được Netflix trả 400.000 USD mỗi tập The Witcher (2019). Ngoài danh sách được thống kê, Variety dự đoán Robert Downey Jr nhận ít nhất 2 triệu USD mỗi tập The Sympathizer - phim mới công bố đạo diễn và diễn viên giữa tháng 7.

Sinh năm 1979, Chris Pratt là diễn viên hài nổi tiếng với loạt phim truyền hình Parks and Recreation chiếu từ năm 2009. Sau đó, anh trở thành ngôi sao hành động của Hollywood khi đóng chính trong hai phần Guardians of the Galaxy và loạt phim Jurassic World. Kể từ đó, sự nghiệp của Chris Pratt nhanh chóng thăng tiến với nhiều phim bom tấn. Tác phẩm mới nhất của anh là The Tomorrow War (2021) do Chris McKay đạo diễn, được Amazon Prime mua lại với mức giá 200 triệu USD.

Các vai diễn làm nên tên tuổi Chris Pratt Các vai diễn làm nên tên tuổi Chris Pratt. Video: Ân Nguyễn - Minh Dương tổng hợp

