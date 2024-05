Chris Pine nói đổi đời nhờ vai trong 'Nhật ký công chúa'

Tài tử Chris Pine, 44 tuổi, cho biết vai quý tộc Nicholas Devereaux trong "Nhật ký công chúa 2" thay đổi cuộc đời và sự nghiệp anh.

Tại chương trình Sunday Sitdown With Willie Geist của Today ngày 5/5, Chris Pine nói anh được trả 65.000 USD tiền cát-xê cho vai Nicholas Devereaux. Khi đó, tình hình tài chính không tốt nên anh "rất phấn khích", xem thu nhập này đáng giá như 50 triệu USD. Sau nhiều lần khấu trừ, Pine chỉ nhận được 15.000 USD nhưng đó vẫn là số tiền quan trọng đối với anh.

"Lúc đó tôi có một khoản nợ thấu chi 400 USD. Tôi đã định mượn tiền bố mẹ để trang trải và rồi nhận được 65.000 USD. Tôi nhớ rõ ràng lúc ấy bằng cách nào đó, cuộc đời tôi đã thay đổi", tài tử nói thêm.

Chris Pine tại chương trình "Sunday Sitdown With Willie Geist". Ảnh: Today

Trước khi tham gia Nhật ký công chúa 2 (2004), anh từng đóng vài quảng cáo và đảm nhận vai phụ trong các phim truyền hình ER, The Guardian và CSI: Miami. Tuy nhiên, tài tử chỉ cảm thấy bản thân "thật sự làm việc" khi đóng nam chính Nicholas Devereaux - người tình của công chúa vương quốc Genovia - Mia Thermopolis (Anne Hathaway thủ vai). Nicholas cũng là cháu trai Bá tước Mabrey - người muốn anh giành ngai vàng tương lai của Mia. Bộ phim đạt doanh thu 137,4 triệu USD toàn cầu.

Theo Hollywood Reporter, Nicholas Devereaux là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Chris Pine, giúp anh có cơ hội giữ vai chính cùng Lindsay Lohan trong phim hài tình cảm Just My Look (2006). Ba năm sau, anh góp mặt trong bom tấn Star Trek, đóng thuyền trưởng James Kirk. Tài tử tiếp tục xuất hiện trong hai phần tiếp theo là Star Trek Into Darkness (2013) và Star Trek Beyond (2016). Entertainment Weekly nhận xét Chris Pine trong phim khoa học viễn tưởng mang vẻ ngoài gợi nhớ Brad Pitt thời trẻ.

Nhiều nguồn tin cho biết Chris Pine và Anne Hathaway có thể tái hợp trong Nhật ký công chúa 3 sau hơn 20 năm. Vào năm 2022, Hollywood Reporter thông báo Disney đang thực hiện phần ba của series. Phỏng vấn với Entertainment Tonight năm 2023, Pine bày tỏ mong muốn đóng tiếp vai Nicolas.

Chris Pine và Anne Hathaway trong phim "Nhật ký công chúa 2". Ảnh: Courtesy Everett Collection

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về mùa ba của bộ phim. Julie Andrews, 88 tuổi - diễn viên đóng vai Nữ hoàng Clarisse Renaldi, bà nội của Mia - nói với Today hồi tháng 3, các nhà sản xuất đã có "một số cuộc đối thoại" về phần mới nhưng "chưa có điều gì diễn ra".

Chris Pine sinh năm 1980, là tài tử người Mỹ. Anh là con trai của diễn viên Robert Pine. Tài tử đóng phim từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với nhiều dự án cho thanh thiếu niên như The Princess Diaries 2: Royal Engagement, Just My Luck... Năm 2009, anh có vai diễn đột phá trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Những năm qua, tài tử tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong các bom tấn như Wonder Woman, Jack Ryan: Shadow Recruit. Bộ phim đầu tiên do anh đạo diễn - Poolman - phát hành năm ngoái.

Trailer phim "Nhật ký công chúa 2" có Chris Pine và Anne Hathaway Trailer phim "Nhật ký công chúa 2" có sự tham gia của Chris Pine. Video: YouTube Rotten Tomatoes Classic Trailers

Phương Thảo (theo Variety, Hollywood Reporter)