Chris Hemsworth khoe cơ bắp trong trailer 'Thor 4'

Tài tử Chris Hemsworth đóng cảnh chu du vũ trụ, khoe cơ bắp khi chiến đấu với các vị thần, trong trailer "Thor: Love and Thunder".

'Thor: Love and Thunder' trailer tháng 5/2022 Trailer phim. Video: CGV

Ngày 24/5, nhà phát hành tung trailer dài hơn hai phút, hé lộ nhiều cảnh mới trong phần bốn phim siêu anh hùng về nhân vật Thor, thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Đoạn video mở đầu bằng lời dẫn chuyện của Korg, do đạo diễn Taika Waititi lồng tiếng. Sau nhiều lần giải cứu Trái Đất, Thor (Chris Hemsworth) bắt đầu hành trình phiêu lưu ngoài vũ trụ. Anh phải tập luyện nhằm lấy lại thân hình cơ bắp sau quãng thời gian ăn uống không điều độ. Thor đến quê hương của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp để tìm ý nghĩa cuộc sống. Cuối trailer, êkíp hé lộ phân đoạn hài hước khi siêu anh hùng bị thần Zeus lột trần quần áo trước mắt các vị thần trên đỉnh Olympus.

Hành trình của Thor cũng giúp anh gặp lại Jane (Natalie Portman), người nay đã trở thành Mighty Thor (Thần Sấm mới). Lần gần nhất hai nhân vật chạm mặt là Thor: The Dark World (2013). Portman từng đóng cameo trong Avengers: Endgame (2019) nhưng không có cảnh chung với Chris Hemsworth trên màn ảnh.

Lúc này, Jane là một siêu anh hùng mới nên không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cô cần sự hướng dẫn của Thor. Êkíp cũng hé lộ chi tiết về vũ khi Mjolnir, nay có thêm khả năng bắn ra các mảnh vỡ để tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Một điểm nhấn khác trong trailer là sự xuất hiện của ác nhân Gorr (Christian Bale). Theo nguyên tác truyện tranh, chủng tộc của Gorr sống tại một hành tinh khô cằn, đầy thiên tai. Họ luôn cầu nguyện nhưng không có ai đáp lời. Cuối cùng, Gorr phát hiện ra các vị thần thật sự tồn tại nhưng đã bỏ mặc họ từ lâu. Căm hận, hắn quyết tâm trả thù.

Thor: Love and Thunder được kỳ vọng là tác phẩm quan trọng trong giai đoạn bốn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Bộ phim cũng có sự tham gia của nhiều nhân vật khác trong thương hiệu như đội Guardians of the Galaxy, Valkyrie (Tessa Thompson). Nhân vật Thor là siêu anh hùng đầu tiên của Marvel được làm bốn phần phim riêng. Sau hai phần đầu không được đánh giá cao, sự xuất hiện của đạo diễn Taika Waititi đã thổi một làn gió mới và biến phần ba Thor: Ragnarok (2017) trở thành một trong những tác phẩm được fan yêu thích.

Phương Mai