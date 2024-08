Chris Hemsworth gây bất ngờ khi chơi trống

RomaniaDiễn viên Chris Hemsworth thể hiện kỹ năng chơi trống ở show nhạc của ca sĩ Ed Sheeran.

Chris Hemsworth chơi trống ở show của Ed Sheeran Chris Hemsworth chơi trống tại buổi biểu diễn của Ed Sheeran, từ giây thứ 29. Video: Instagram Ed Sheeran

Theo Variety, Hemsworth biểu diễn với Ed Sheeran ca khúc Thinking Out Loud trong chuyến lưu diễn The Mathematics Tour, tại sân vận động National Arena hôm 24/8 (giờ địa phương). Tiết mục của anh được ghi lại cho một tập phim trong Limitless With Chris Hemsworth mùa hai, sẽ phát sóng vào năm sau.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ed Sheeran nói Hemsworth liên hệ anh để lên kế hoạch cho phần trình diễn vào tháng 12/2023. "Anh ấy nói đang làm một bộ phim tài liệu, trong đó kể về lợi ích của việc học nhạc cụ", Sheeran nói.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ thích thú khi xem màn trình diễn của hai nghệ sĩ. Một người bình luận: "Có điều gì mà Hemsworth không làm được không?". Người khác nói: "Cố lên Chris! Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có một vị trí cố định trong ban nhạc".

Limitless With Chris Hemsworth phát sóng lần đầu năm 2022, khám phá những giới hạn và tiềm năng của cơ thể, đưa ra nhiều thông tin về cách con người chống lại bệnh tật, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu, gia đình và bạn bè, Chris Hemsworth trải nghiệm loạt thử thách để học được cách tối đa hóa sức mạnh, xây dựng khả năng phục hồi, tăng cường trí nhớ, nhằm ngăn chặn nhiều căn bệnh.

Trailer 'Limitless with Chris Hemsworth' Trailer "Limitless with Chris Hemsworth". Video: Disney+/National Geographic

Phần một được giới chuyên môn đánh giá cao, với 88% điểm "tươi" trên trang Rotten Tomatoes. San Jose Mercury News nhận xét: "Limitless có hình ảnh và cách dựng phim tuyệt đẹp, truyền cảm hứng, sẽ khiến bạn thích Hemsworth". IndieWire viết: "Tác phẩm khiến bạn ngạc nhiên với các cuộc phỏng vấn và phong cảnh ngoạn mục".

Chris Hemsworth, 41 tuổi, sinh tại Australia, ghi dấu ấn với vai "Thần sấm" Thor trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel như Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame. Diễn viên và người mẫu Elsa Pataky kết hôn được 14 năm, có ba con. Hemsworth nuôi dạy con tại quê nhà, thường di chuyển giữa Mỹ và Australia để đóng phim và chăm sóc gia đình.

Chris Hemsworth ở buổi ra mắt phim "Furiosa: A Mad Max Saga" có anh đóng chính, hồi tháng 5. Ảnh: PA

Ed Sheeran, 33 tuổi, sinh tại Anh, gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, nổi tiếng toàn cầu. Năm 2019, anh nhận danh hiệu "Nghệ sĩ của thập niên" nhờ thành công về mặt thương mại trong làng nhạc Anh, do Official Charts Company - tổ chức điều hành các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất nước Anh - công bố.

Theo DailyMail, Sheeran bí mật làm đám cưới với Cherry Seaborn năm 2019, sau bốn năm hẹn hò. Họ có hai con gái, Lyra, bốn tuổi và Jupiter, hai tuổi. Sau concert ở Romania, ca sĩ sẽ diễn tại Bulgaria, Cộng hòa Síp và Brazil cuối năm nay.

Quế Chi (theo Variety)