Choya Gold vảy vàng - thức uống được quan tâm dịp Tết

Choya Gold vảy vàng là phiên bản đặc biệt chỉ có tại thị trường Việt Nam, chứa vảy vàng 24K siêu mỏng đạt chuẩn ẩm thực cao cấp, được nhiều người chọn mua làm quà tặng dịp lễ Tết.

Choya không xa lạ trong văn hóa thưởng thức của người Nhật, với lịch sử hơn một thế kỷ (từ năm 1914) chuyên tâm vào các sản phẩm chế biến từ quả mơ. Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại hơn 60 quốc gia.

Theo đơn vị, dòng thức uống mơ lên men cao cấp Choya Gold vảy vàng là phiên bản đặc biệt chỉ có tại thị trường Việt Nam, nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là từ giới doanh nhân các dịp lễ Tết với lượng đặt mua tăng cao. Sự độc đáo của Choya Gold đến từ nguyên liệu quý giá với 100% mơ Nanko trứ danh của vùng Wakayama - loại mơ được mệnh danh là cao cấp hàng đầu Nhật Bản, hòa quyện cùng vảy vàng 24K tinh khiết.

Nhờ quy trình ủ tự nhiên, Choya Gold có thể lưu giữ trọn vẹn vitamin và khoáng chất từ quả mơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài bận rộn. Thức uống thanh tao với vị ngọt thanh, chua dịu và hương thơm mát lành. Vảy vàng 24K siêu mỏng tượng trưng cho phúc - lộc - thọ - kim vận, phù hợp làm quà tặng cho những dịp lễ Tết.

Dịp Tết 2026, Choya Gold vảy vàng ra mắt các phiên bản quà tặng với đa dạng mẫu mã, gửi gắm lời chúc tài lộc, vạn sự như mơ đến người thân, đối tác.

Trước thềm năm mới, Choya Gold vảy vàng cũng công bố đại sứ thương hiệu Diệp Bảo Ngọc tại Việt Nam, trong buổi tiệc thân mật mang tên "Cứ mơ đi", nhằm khẳng định đẳng cấp khác biệt so với các sản phẩm nước mơ lên men thông thường. Diệp Bảo Ngọc từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm điện ảnh trăm tỷ như Lật mặt 6 hay Làm giàu với ma. Diễn viên cũng là người truyền cảm hứng về lối sống an lành, tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Diệp Bảo Ngọc và phiên bản Choya Gold vảy vàng. Ảnh: Choya Gold

Nữ diễn viên bày tỏ "cứ mơ đi" là tinh thần mà cô luôn theo đuổi nhiều năm qua. "Dám mơ và dám thực hiện ước mơ chính là động lực để mình tốt hơn mỗi ngày. Và thật trọn vẹn khi chữ 'mơ' trong câu chuyện của Ngọc tìm thấy sự đồng điệu với chữ 'mơ' trong Choya Gold vảy vàng", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ. Cô cho biết thêm, thức uống lên men từ quả mơ quen thuộc trong văn hóa Á Đông, phù hợp với phụ nữ. Với lịch trình công việc dày đặc, Diệp Bảo Ngọc luôn tìm kiếm những bí quyết thư giãn tinh thần lành mạnh. Choya Gold là lựa chọn lý tưởng với cô vì có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chất lượng giấc ngủ, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Nước mơ thường được ưa chuộng sử dụng trong các dịp sum vầy cùng gia đình, bạn bè, biếu tặng cho đối tác và thư giãn mỗi tối sau giờ làm việc căng thẳng...

Tại Việt Nam, Choya Gold được phân phối chính ngạch bởi Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Lotus. Đơn vị có hơn 20 đại lý phân phối Choya Gold trên toàn quốc, chủ yếu ở TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong số đó có Farmers Market - chuỗi siêu thị thực phẩm hiện đại chuyên cung cấp thực phẩm nhập khẩu, hữu cơ với 7 chi nhánh tại TP HCM.

Bộ quà Tết phiên bản giới hạn gồm 2 chai Choya Gold, có chữ ký và lời chúc của Diệp Bảo Ngọc. Thương hiệu cũng cung cấp giải pháp quà tặng số lượng lớn, thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, các bộ sản phẩm 1, 2, 3 chai cũng kèm theo mẫu hộp ấn tượng.

