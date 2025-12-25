Chốt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tết Dương lịch 2026 sẽ kéo dài 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1, do hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/1 sang thứ bảy 10/1 của tuần kế tiếp.

Sáng 25/12, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường sang ngày nghỉ của tuần kế tiếp, để kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm 2026 kéo dài 4 ngày liên tục.

Theo phương án này, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm đến hết chủ nhật. Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự cho người lao động, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật.

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Đồ họa: Tạ Lư

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ thông báo phương án nghỉ lễ tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người lao động. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí lực lượng trực, sắp xếp công việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ người dân.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được yêu cầu có biện pháp phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định giá cả và thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp nghỉ lễ.

Hôm qua, đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ nhận được sự đồng tình của 62% trong hơn 76.000 ý kiến khảo sát trực tuyến do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện; 38% ý kiến không đồng ý. Phần lớn người lao động và cán bộ công đoàn ủng hộ phương án này, song đề nghị Bộ Nội vụ lấy ý kiến và thông báo sớm hơn để chủ động kế hoạch sản xuất, nghỉ lễ.

Năm 2026, công chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 25 ngày trong các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày nghỉ lễ chính thức và 14 ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi. Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày và Quốc khánh nghỉ 5 ngày.

So với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam vẫn ở mức thấp. Lào có 12 ngày nghỉ lễ, Nhật Bản 14 ngày, Trung Quốc 17 ngày, Philippines 18 ngày và Campuchia 27 ngày.

Hồng Chiêu