TP HCM chốt cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh TP HCM kéo dài 11 ngày, không có ngoại lệ như đề xuất của Sở Giáo dục.

Lịch nghỉ Tết của học sinh được UBND thông qua ngày 26/12. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ tối đa 11 ngày, từ 12-22/2/2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

Phương án này tương tự kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng bác đề xuất cho phép hiệu trưởng linh động kéo dài kỳ nghỉ tối đa 14 ngày nếu đảm bảo tiến độ chương trình.

Học sinh trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Đến nay, khoảng 5 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết 2026 cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 13 ngày. Riêng Hà Nội tối đa là 9 ngày.

Trong cả nước, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của người lao động từ ngày14 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng, tổng 9 ngày.

Lệ Nguyễn