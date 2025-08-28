Chốt 36 đội dự Champions League 2025-2026

Bốn đội cuối cùng giành suất dự Champions League mùa 2025-2026 là Qarabag, Brugge, Copenhagen và Benfica, sau loạt trận play-off kịch tính tối 27/8.

Bốn đội trên chốt sổ 36 suất dự vòng bảng Champions League. Trước đó một ngày, ba đội Pafos (Đảo Síp), Kairat (Kazakhstan) và Bodo/Glimt (Na Uy) cùng nhau vượt qua vòng play-off, để lần đầu dự Champions League.

Tiền vệ Kerem Akturkoglu mừng bàn thắng duy nhất cho Benfica trước Fenerbahce, ở lượt về vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 27/8/2025. Ảnh: AFP

Benfica là tâm điểm khi loại Fenerbahce của Jose Mourinho trên sân Da Luz, trước hơn 64.000 khán giả. Đại diện Bồ Đào Nha sớm vượt lên nhờ công của tiền vệ Kerem Akturkoglu, cầu thủ nằm trong tầm ngắm của chính Fenerbahce. Đội khách nỗ lực gỡ hòa nhưng tan vỡ hy vọng khi tiền đạo Anderson Talisca, cựu cầu thủ Benfica, nhận hai thẻ vàng chỉ trong bốn phút và bị truất quyền thi đấu.

Ở Hungary, Qarabag (Azerbaijan) thua Ferencvaros 2-3 nhưng vẫn đi tiếp nhờ thắng 3-1 ở lượt đi. Club Brugge thì hạ Rangers 6-0, sau khi đã thắng 3-1 tại Glasgow, Scotland. Tổng tỷ số 9-1 giúp đội bóng Bỉ dễ dàng ghi tên vào vòng bảng.

Trong trận còn lại, Copenhagen (Đan Mạch) loại Basel với tỷ số 2-0 ở lượt về, sau trận hòa 1-1 ở lượt đi.

Một ngày trước, Pafos đi vào lịch sử với tấm vé đầu tiên của bóng đá Cyprus, sau khi loại cựu vô địch Red Star Belgrade. Kairat gây bất ngờ khi tiễn Celtic xuống Europa League bằng loạt luân lưu. Trong khi, Bodo/Glimt dù thua Sturm Graz 1-2 nhưng đã sớm an toàn với chiến thắng 5-0 ở lượt đi.

29 đội còn lại vốn đã chắc suất từ trước, gồm năm đại diện Tây Ban Nha (Real, Barca, Atletico, Bilbao, Villarreal), sáu đội Anh (Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle), bốn đội Đức (Bayern, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt), bốn đội Italy (Inter, Juventus, Napoli, Atalanta), cùng các tên tuổi khác như PSG, Monaco, Marseille, Sporting, Ajax, PSV hay Galatasaray.

PSG là đương kim vô địch, sau màn hủy diệt Inter 5-0 trong trận chung kết mùa trước. Tài năng trẻ Desire Doue ghi cú đúp, trở thành ngôi sao mới của châu Âu. Real Madrid bị Arsenal loại ở tứ kết, còn Barca dừng bước ở bán kết.

Giới chuyên môn đánh giá Ngoại hạng Anh tiếp tục là thế lực lớn nhất khi góp sáu đại diện. Liverpool vừa vô địch Ngoại hạng lần thứ 20, còn Arsenal và Man City vẫn được kỳ vọng là ứng viên nặng ký. Chelsea và Tottenham cũng trở lại với tư cách lần lượt là nhà vô địch FIFA Club World Cup và Europa League.

Cầu thủ PSG mừng danh hiệu Champions League tại Điện Elysee, thành phố Paris, Pháp ngày 1/6/2025. Ảnh: Reuters

Mùa này Champions League giữ nguyên thể thức đã áp dụng từ mùa 2024-2025. 36 đội được chia vào bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm chín đội. Sau lễ bốc thăm, mỗi CLB sẽ chơi tám trận ở vòng bảng, gặp hai đối thủ từ mỗi nhóm, một sân nhà và một sân khách.

Kết thúc tám lượt, tám đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 1/8. 16 đội xếp hạng từ 9 đến 24 phải đá play-off để giành tám suất còn lại. Từ vòng loại trực tiếp, thể thức sân nhà - khách được giữ nguyên đến bán kết. Trận chung kết diễn ra ngày 30/5/2026 tại sân Puskas, thành phố Budapest, Hungary.

Danh sách bốn nhóm hạt giống cũng đã được xác định. Nhóm 1 gồm những "ông lớn" như PSG, Real, Bayern, Inter, Dortmund, Barca, Liverpool, Man City và Chelsea. Nhóm 2 có Arsenal, Leverkusen, Atletico, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica và Brugge.

Nhóm 3 gồm Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prague, Marseille và Bodo/Glimt. Nhóm 4 là Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Bilbao, Newcastle, cùng bốn tân binh Pafos, Kairat, Copenhagen và Qarabag.

UEFA dự kiến chia khoảng 2,6 tỷ USD cho các CLB dự vòng bảng. Đội vô địch có thể nhận hơn 116 triệu USD nếu toàn thắng. Riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã mang lại ít nhất 21,5 triệu USD, và đội nâng cúp sẽ bỏ túi thêm 7,6 triệu USD.

Khoản thưởng được tính theo nhiều hạng mục: tiền tham dự, thưởng theo kết quả từng trận, thưởng xếp hạng vòng bảng, thưởng vòng knock-out và giá trị thị trường truyền hình. Điều này giúp Champions League tiếp tục là giải đấu có quỹ thưởng cao nhất cấp CLB.

Lễ bốc thăm vòng bảng sẽ diễn ra lúc 23h hôm nay thứ Năm 28/8, giờ Hà Nội, tại trụ sở UEFA ở thành phố Nyon, Thụy Sĩ.

Danh sách các đội dự Champions League mùa 2025-2026.

Hoàng An tổng hợp