Chopard ra mắt đồng hồ thể thao siêu mỏng

Chopard ra mắt phiên bản Alpine Eagle 41 XPS với bộ vỏ siêu mỏng chế tác từ thép Lucent Steel và mặt số màu champagne "Moutain Glow".

Tại Chopard, dòng Alpine Eagle gắn với câu chuyện mang dấu ấn gia đình. Từ nguyên mẫu St. Moritz ra đời năm 1980 của Karl-Friedrich Scheufele đến sự hồi sinh của Alpine Eagle dưới góc nhìn của Karl-Fritz. Mỗi thiết kế phản ánh niềm đam mê chế tác và cuộc đối thoại kéo dài qua ba thế hệ nhà Scheufele về thẩm mỹ đồng hồ thể thao.

Mẫu Alpine Eagle 41 XPS mới ra mắt. Ảnh: Chopard

Phiên bản 41 XPS là kết quả của sự tiếp nối này, thể hiện triết lý của Chopard Manufacture: tôn trọng giá trị truyền thống và không ngừng đổi mới về công nghệ, vật liệu. Thiết kế kế thừa kỹ nghệ chế tác siêu mỏng, độ chính xác của bộ máy cùng nghệ thuật hoàn thiện thủ công theo chuẩn Thụy Sĩ.

Mẫu đồng hồ có đường kính 41 mm, độ dày vỏ 8 mm, giúp tối ưu trọng lượng và tạo cảm giác ôm tay. Toàn bộ vỏ và dây đeo được chế tác từ Lucent Steel, loại thép có khả năng chống gây kích ứng và độ sáng cao.

Mẫu đồng hồ siêu mỏng với đường kính 41 mm. Ảnh: Chopard

Bên cạnh đó, mặt số "Mountain Glow" lấy cảm hứng từ ánh nắng buổi sớm phản chiếu trên dãy Alps. Họa tiết dập nổi lan tỏa từ tâm gợi hình mống mắt đại bàng, tạo chiều sâu thị giác. Các cọc số và kim bằng vàng trắng được phủ Super-LumiNova Grade X1, tăng khả năng phát sáng trong điều kiện thiếu sáng.

Dây đeo kim loại được tinh chỉnh theo cấu trúc siêu mỏng, với các mắt xích thuôn dần về phía khóa. Bề mặt hoàn thiện xen kẽ giữa chải xước satin và đánh bóng gương, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng đặc trưng. Khóa gập ba tích hợp hệ thống nới rộng, cho phép điều chỉnh chiều dài từ 2,5 mm đến 5 mm.

Cận cảnh bộ máy của dòng đồng hồ thể thao siêu mỏng từ Chopard. Ảnh: Chopard

Ẩn bên trong là bộ chuyển động tự động L.U.C 96.40-L, dày 3,30 mm, sản xuất tại xưởng Chopard Manufacture ở Fleurier. Bộ máy trang bị quả văng ngoại vi bằng vàng đạo đức 22-carat, kết hợp công nghệ hai thùng cót Chopard Twin, mang lại mức dự trữ năng lượng 65 giờ.

Bộ máy đạt chứng nhận Chronometer từ COSC, tích hợp cơ chế điều chỉnh swan’s-neck (cơ cấu vi chỉnh dạng "cổ thiên nga", cho phép tinh chỉnh độ chính xác của bộ máy) và dây tóc với đường cong cuối Phillips, hỗ trợ căn chỉnh chính xác. Đồng thời, chức năng dừng kim giây giúp đồng bộ thời gian đến từng giây.

Alpine Eagle 41 XPS có độ dày vỏ 8 mm. Ảnh: Chopard

Alpine Eagle 41 XPS mang con dấu Poinçon de Genève, thể hiện tiêu chuẩn hoàn thiện thủ công cao. Các chi tiết như cầu máy, đĩa nền, cạnh vát đều được xử lý thủ công với các kỹ thuật truyền thống, khẳng định chất lượng chế tác tại Geneva.

Nhật Lệ