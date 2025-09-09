Chopard ra mắt đồng hồ kỷ niệm 70 năm giải đua xe cổ 'đẹp nhất thế giới'

Phiên bản Mille Miglia Classic Chronograph giới hạn 70 chiếc toàn cầu có thiết kế tinh xảo, đường kính 40,5 mm và trang bị bộ máy chronograph chính xác.

Năm 2025, Chopard giới thiệu mẫu Mille Miglia Classic Chronograph "Tribute to Sir Stirling Moss" phiên bản kỷ niệm 70 năm chiến thắng lừng lẫy của tay đua huyền thoại người Anh - Sir Stirling Moss tại Mille Miglia 1955 - cuộc đua xe cổ điển được mệnh danh "đẹp nhất thế giới" tại Italy. Đây là giải đua đường trường khắc nghiệt dài khoảng 1.600 km, nối từ Brescia đến Rome rồi quay lại.

Mẫu đồng hồ mẫu Mille Miglia Classic Chronograph "Tribute to Sir Stirling Moss" có thiết kế nam tính, thanh lịch. Ảnh: Chopard

Mille Miglia Classic Chronograph được chế tác từ chất liệu Lucent Steel (hợp kim thép độc quyền của Choparda) với đường kính 40,5 mm và trang bị bộ máy chronograph chính xác. Phiên bản giới hạn này được sản xuất chỉ 70 chiếc toàn cầu.

Mặt số bạc opaline lấy cảm hứng từ lớp sơn mờ trên chiếc Mercedes-Benz 300 SLR đã mang Moss tới chiến thắng, kim và cọc số phủ Super-LumiNova cấp X1 giúp hiển thị tối ưu trong mọi điều kiện. Bộ máy chronograph cơ học tự lên dây cót, đạt chuẩn COSC, cho mức dự trữ năng lượng 54 giờ. Nắp lưng sapphire khắc họa tiết Mille Miglia, số hiệu giới hạn và lá cờ Union Jack - một lời tri ân di sản Anh quốc của tay đua huyền thoại.

Bộ máy chronograph cơ học tự lên dây cót. Ảnh: Chopard

Chiếc đồng hồ đặc biệt này là biểu tượng gắn liền với kỳ tích của Sir Stirling Moss cùng đồng đội Denis Jenkinson. Với một cuộn "roadbook" dài 18 foot, cả hai đã phối hợp ăn ý bằng thủ ngữ giữa tiếng gầm động cơ, đưa chiếc Mercedes-Benz 300 SLR về đích sau 10 giờ 7 phút 48 giây, duy trì tốc độ trung bình gần 160 km/h trên toàn chặng đường. Thành tích này đến nay vẫn là kỷ lục chưa bị phá vỡ sau 70 năm lịch sử Mille Miglia.

Kể từ năm 1988, Chopard đồng hành cùng cuộc đua Mille Miglia với vai trò nhà tài trợ toàn cầu và đơn vị bấm giờ chính thức. Niềm đam mê tốc độ được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình Scheufele, khi Karl-Friedrich Scheufele - đồng Chủ tịch Chopard, tham dự liên tục tất cả mùa giải kể từ năm 1989. Mối thâm tình giữa thương hiệu và Sir Stirling Moss cũng xuất phát từ tình yêu chung với những giá trị của Mille Miglia.

"Với tôi, Chopard là một trong những chiếc đồng hồ tốt nhất hiện có và tôi hiếm khi đeo một chiếc nào khác", Sir Moss từng nói.

Mille Miglia 1955 tại Italy được mệnh danh là cuộc đua xe cổ điển "đẹp nhất thế giới". Ảnh: Chopard

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Hải My