Chopard ra mắt đồng hồ 'chế tác phức tạp nhất' dịp 30 năm thành lập

Chopard giới thiệu L.U.C Grand Strike, mẫu đồng hồ phức tạp nhất hãng từng chế tác, khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật cơ khí, đặc biệt trong đồng hồ điểm chuông.

L.U.C Grand Strike - một cỗ máy thời gian sở hữu những tính năng điểm chuông (sonnerie) khó nhất của thế giới đồng hồ, được bao bọc bởi lớp vỏ vàng trắng thanh lịch và tiếng chuông trong trẻo từ sapphire.

Sản phẩm là kết quả của hơn 11.000 giờ nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ sư và nghệ nhân tại Chopard. Ông Karl-Friedrich Scheufele, đồng chủ tịch của Chopard, chia sẻ chiếc đồng hồ này hội tụ kinh nghiệm tích lũy suốt 30 năm của hãng. Ông coi tiếng chuông của nó là "nhịp điệu của nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp".

L.U.C Grand Strike sở hữu những tính năng điểm chuông (sonnerie) khó nhất của thế giới đồng hồ. Ảnh: Chopard

Điểm đặc biệt nhất của L.U.C Grand Strike là "đường tiếng". Đồng hồ được trang bị ba chế độ điểm chuông khác nhau (điểm chuông lớn, điểm chuông nhỏ và điểm chuông lặp phút). Điều này tương tự với cách phân loại thường thấy trên đồng hồ điểm chuông, bao gồm Grande Sonnerie, Petite Sonnerie và Minute Repeater.

Thông thường trong các đồng hồ điểm chuông truyền thống, gông (phần phát ra tiếng) được làm bằng thép. Tuy nhiên, Chopard đã chọn một lối đi riêng táo bạo: sử dụng gông bằng tinh thể sapphire nguyên khối.

Năm 2016, Chopard từng gây tiếng vang với mẫu L.U.C Full Strike dùng gông sapphire. Nay công nghệ này được nâng tầm trên Grand Strike. Sự khác biệt nằm ở cấu trúc "nguyên khối" (monobloc). Thay vì dùng gông thép vặn ốc vào vỏ máy (khiến âm thanh bị tiêu hao khi truyền qua các khớp nối), Chopard chế tác gông và mặt kính đồng hồ liền thành một khối sapphire duy nhất.

Khi búa gõ vào gông sapphire, âm thanh sẽ truyền trực tiếp ra mặt kính và lan tỏa ra không khí mà không gặp vật cản hay mối nối nào. Kết quả là tiếng chuông vang lên trong trẻo, tinh khiết và lớn hơn hẳn so với gông kim loại. Chopard gọi đây là "thanh âm của vĩnh cửu". Các nốt nhạc được tinh chỉnh ở hợp âm Đô thăng (C#) và Fa thăng (F#), mang lại cảm giác êm tai và ổn định cho người nghe.

Gông sapphire của Chopard có hình dáng vuông vức thay vì tròn như gông thép. Thiết kế này giúp búa gõ tiếp xúc tốt hơn và dẫn hướng sóng âm hiệu quả hơn, tạo ra tiếng ngân vang lâu và sâu. Vì sapphire cứng chỉ sau kim cương, những chiếc gông này sẽ không bao giờ bị biến dạng hay mòn đi theo thời gian, giữ cho tiếng chuông mãi ngân nga trong trẻo như ngày đầu.

Trái tim của dàn nhạc kim khí được hợp thành từ 686 chi tiết. Khi cơ chế hoạt động, 34 linh kiện sẽ di chuyển đồng bộ chỉ trong 0,03 giây để các búa gõ vào gông, tạo ra âm thanh. Ảnh: Chopard

Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ này có kích thước vừa vặn. Đường kính mặt đồng hồ là 43 mm và độ dày chỉ hơn 14 mm. Đây là một kiệt tác về kỹ thuật sắp đặt, giúp chiếc đồng hồ này có thể đeo thoải mái trên cổ tay hàng ngày, không chỉ để trưng bày trong tủ kính hay chỉ dùng để thẩm âm như khá nhiều mẫu đồng hồ điểm chuông cao cấp phức tạp trên thị trường.

Về mặt thẩm mỹ, L.U.C Grand Strike chọn phương án thể hiện táo bạo - mẫu đồng hồ không có mặt số, để lộ hoàn toàn bộ máy bên trong. Người đeo có thể chiêm ngưỡng toàn bộ các chi tiết cơ khí, từ các búa gõ, bánh răng đến lồng Tourbillon xoay tròn ở vị trí 6 giờ. Cầu tourbillon được làm từ thép không gỉ đánh bóng gương, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ giữa các chi tiết bằng bạc Đức. Sự hoạt động ổn định của cụm chi tiết này là yếu tố then chốt giúp đồng hồ đạt được cả hai chứng nhận khắt khe là COSC và Poinçon de Genève.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Như Ý