Chopard mời 7 mỹ nhân làm đại sứ năm 2021

Aja Naomi King ghi điểm với Chopard ở nghị lực sống phi thường, tận dụng thời cơ để tỏa sáng trên màn ảnh, trong đó có các tác phẩm ăn khách như "How to get away with Murder", "A Girl from Mogadishu" và "The Birth of a Nation". Cô tích cực thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng chủng tộc.

"Aja Naomi King là hình tượng chúng tôi luôn hướng tới khi nói về những phụ nữ đang mở ra một thế giới tự do, hòa nhập và bình đẳng hơn", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.