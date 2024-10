Chopard được đề cử 6 hạng mục tại giải 'Oscars đồng hồ'

Chiếc Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Year of the Dragon ra mắt năm rồng là một trong 6 ứng viên của hạng mục Artistic Crafts (nghệ thuật thủ công). Ngoài ra, thương hiệu còn được đề cử ở các hạng mục đồng hồ khác như: Time Only (đồng hồ chỉ xem giờ), Men's Complication (đồng hồ đa năng cho nam); Tourbillon (đồng hồ có bộ giữ nhịp quay tự động với độ chính xác cao); Jewellery (đồng hồ trang sức) và Ladies (đồng hồ nữ).