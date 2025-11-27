Chopard chiến thắng hai hạng mục tại giải thưởng đồng hồ danh giá

Thụy SĩChopard giành giải ở hạng mục "Đồng hồ thể thao" và "Đồng hồ nữ với chức năng phức tạp" tại Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Tối 14/11, Caroline Scheufele và Karl-Friedrich Scheufele, hai đồng Chủ tịch Chopard, cùng lên sân khấu nhận giải thưởng "Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2025" (GPHG), tại Bâtiment des Forces Motrices, Geneva, Thụy Sĩ.

Hai đồng chủ tịch của Chopard nhận 2 giải thưởng quan trọng. Ảnh: Chopard

Trong đó, hạng mục "Đồng hồ thể thao" được trao cho Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF - mẫu đồng hồ sở hữu vỏ 41 mm, chế tác từ titanium phủ gốm. Siêu phẩm thể thao siêu nhẹ này nổi bật với mặt số titanium "Pitch Black" điểm xuyết sắc cam tinh tế, vận hành nhịp nhàng nhờ bộ máy Chopard 01.14-C tần số cao, đạt chứng nhận Chronometer.

Mẫu đồng hồ Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF thắng giải "Đồng hồ thể thao". Ảnh: Chopard

Hạng mục "Đồng hồ nữ với chức năng phức tạp" đã vinh danh chiếc Imperiale Four Seasons, được chế tác từ vàng trắng 18 carat, đính kim cương. Ẩn bên trong là bộ máy L.U.C 96.31-L, nổi bật với đĩa xoay được trang trí tinh xảo, thay đổi diện mạo theo bốn mùa trong năm.

Chopard đã nhiều lần gặt hái thành công tại "Grand Prix d'Horlogerie de Genève" trong suốt những năm qua. Năm 2024, thương hiệu nhận hai giải thưởng "Sáng kiến sinh thái" (Eco-Innovation Prize) và "Đồng hồ trang sức" (Jewellery Watch Prize), góp phần vào danh sách các giải thưởng mà Chopard đã đạt được kể từ khi cuộc thi ra đời năm 2001. Đáng chú ý, năm 2017, Chopard được trao giải thưởng danh giá "Aiguille d'Or" Grand Prix cho mẫu đồng hồ đột phá L.U.C Full Strike với chức năng điểm chuông phút (minute repeater).

Giải thưởng "Đồng hồ nữ với chức năng phức tạp" được trao cho Imperiale Four Seasons. Ảnh: Chopard

Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) là giải thưởng danh giá bậc nhất trong ngành đồng hồ, thường được ví như "Oscar của thế giới đồng hồ". Giải được tổ chức hằng năm tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tôn vinh những sáng tạo, thành tựu kỹ thuật và giá trị thẩm mỹ nổi bật nhất của nghệ thuật chế tác đồng hồ. GPHG do Quỹ Grand Prix d'Horlogerie de Genève (Fondation du GPHG) – một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận - điều hành và tổ chức. Hội đồng giám khảo quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân, nhà sưu tầm và nhân vật uy tín trong ngành, đảm bảo tính khách quan và uy tín cho giải thưởng.

Mỗi năm, hàng trăm mẫu đồng hồ tranh tài để giành những giải thưởng danh giá nhất, khẳng định truyền thống, tay nghề thủ công và giá trị cốt lõi làm nên di sản chế tác đồng hồ Thụy Sĩ và toàn cầu.

Hải My