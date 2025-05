Chồng yêu thương hết mực nhưng tôi muốn anh gia trưởng

Tôi ước gì chồng có thể gia trưởng một chút, kiểm soát vợ một chút, sao lúc nào anh cũng chăm tôi như chăm em gái vậy?

Các chị có thể chia sẻ giúp tôi ví dụ nho nhỏ về chồng gia trưởng không? Tôi xin phép kể về chồng mình. Lúc quen, anh chỉ dẫn tôi đi ăn hoặc tặng quà giá trị nhỏ. Lúc đó tôi cũng hơi đắn đo suy nghĩ, có vẻ anh này khá chi li tính toán. Sau về chung nhà tôi mới biết quan điểm sống của anh. Có kinh tế là anh sẽ ưu tiên mua cho tôi. Lúc chúng tôi cãi nhau, phần lớn anh sẽ xin lỗi em trước. Ba anh hay rượu chè, vũ phu với mẹ anh nhưng anh không lúc nào quát vợ. Anh bảo đôi lúc rất nóng, đàn ông luôn có tính cọc nhưng anh là đàn ông nên phải kiểm soát được. Anh không thích rượu chè, đặc biệt là thuốc lá, vì anh không muốn giống ba.

Khi anh xem tivi hoặc điện thoại, tôi đòi, anh cũng đưa cho xem. Tôi bệnh, anh mua thuốc, mua cháo cho tôi. Tối tôi hay uống nước, anh luôn chuẩn bị nước sẵn bên. Tôi hay ngủ chệch một bên, tối nào anh cũng kê gối ngay ngắn cho tôi ngủ. Nhà có hai cái chăn, hôm nào mưa, anh đắp chăn mỏng, hôm nào nóng anh đắp chăn dày.

Trước khi ngủ anh hay vỗ tôi, làm tôi lắm lúc tưởng mình là em bé. Có điều tôi không thích là anh cứ gác lên người tôi, còn tôi gác lại thì anh la ới ới, khiến nhiều lúc tôi cảm giác anh không thương mình. Biết tôi hay lướt điện thoại nên tối anh luôn sạc pin cho. Tôi muốn ra ngoài ăn là anh chở đi, ít khi từ chối. Nhiều hôm đang chơi, tôi muốn về là anh chở về, không cằn nhằn gì. Hôm nào mưa hay thời tiết lạnh là anh bảo tôi phải chuẩn bị áo mưa, mặc áo khoác ấm để tránh bị cảm. Sáng anh luôn dắt xe ra trước để tôi đi làm. Tôi đòi uống nước ngọt, anh đều bật nắp cho tôi.

Anh là người biết phân biệt đúng sai. Vấn đề trong gia đình chồng, anh đều phân tích cho tôi hiểu. Tôi cảm nhận được anh đứng ở góc độ khách quan mà nhận định câu chuyện, không bênh vực gia đình nếu điều đó không hợp lý. Ba mẹ anh thường vì gia đình nên chỉ nghĩ gia đình mình đúng, đôi lúc không hài lòng về cách suy nghĩ của anh, anh vẫn giữ quan điểm không xuôi theo ba mẹ. Anh không bắt tôi phải chiều ý ba mẹ chồng, chỉ cần tôi vui là được. Lễ tết tôi không cần ở nhà chồng, có thể về nhà mẹ đẻ từ mùng một đến mùng 10 cũng không sao. Tôi có thể ngủ tới trưa, không nấu ăn anh cũng không la mắng, chỉ hỏi tôi mệt à, hôm nay muốn ăn ngoài không?

Tan làm, tôi đi chơi với bạn, anh cũng vui, chỉ cần tôi được thư giãn và bớt áp lực là được. Anh không kiểm tra điện thoại tôi, tin nhắn đến anh đều tôn trọng, không tự ý mở xem, đó là quyền riêng tư của tôi. Tôi mặc gì cũng được, chỉ cần đừng thời trang phang thời tiết. Anh cũng có bạn nhưng hầu hết thời gian dành cho tôi. Anh là người sống biết đủ, bạn anh có nhà to, xe lớn, anh cũng không so đo. Anh chỉ nói nếu ở nhà to mà phải quá tiết kiệm thì để anh ở nhà nhỏ mà cuộc sống thoải mái.

Cưới nhau nhiều năm rồi anh vẫn vì tôi mà không thay đổi. Nhiều khi thấy bạn mình có chồng hơi gia trưởng tôi cũng muốn được vậy, thèm cảm giác được chồng hỏi đi đâu, với ai, khi nào về, nhắn tin cho ai... chắc lúc đó tôi vui lắm, cảm giác như mình được anh quan tâm. Tôi ước gì chồng có thể gia trưởng một chút, kiểm soát vợ một chút, sao lúc nào anh cũng chăm tôi như chăm em gái vậy? Tôi cảm thấy mình không được cứng cáp dưới sự bao bọc của anh. Những anh chị kết hôn lâu năm, có thể chia sẻ cùng tôi được không?

Thu Thảo