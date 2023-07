Chồng yếu sinh lý nhưng hay khoe khả năng giường chiếu

Tôi 37 tuổi, chồng hơn hai tuổi, kết hôn hơn 10 năm, cuộc sống hôn nhân những năm đầu hòa hợp về mọi thứ, kể cả chuyện ấy.

Vài năm gần đây, đột nhiên phong độ giường chiếu của chồng tôi yếu hẳn. Tôi liên tục chịu cảnh chồng ''chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền'', nhiều lúc buồn bực mà cố giả vờ bình thường cho anh đỡ ngại. Tôi cũng mua thêm các loại thuốc tăng cường sinh lực, thay đổi chế độ ăn cho chồng nhưng không cải thiện. Giục đi khám anh nhất định không đi, còn tỏ thái độ tức tối. Đã vậy, anh vẫn giữ thói quen khoe khoang chuyện giường chiếu mỗi lần ngồi với chiến hữu, kể cả khi có mặt vợ ở đấy. Những điều anh nói về khả năng giường chiếu tôi thấy khác xa với thực tế.

Có lần, nghe chồng khoe quá, về nhà nửa đùa nửa thật tôi bảo anh ''thùng rỗng kêu to''. Không ngờ chồng nổi cáu, to tiếng vì những lý do không đâu. Anh còn tỏ ra ghen tuông, bảo tôi lăng nhăng với người khác nên mới chê chồng. Tôi biết anh cũng tự ti về chuyện chăn gối nhưng khoe mẽ khi chẳng có rồi lại cáu kỉnh với vợ thật không thể chấp nhận được. Anh làm như chỉ mình mình tổn thương mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Thực sự, tôi không biết phải làm thế nào để anh điều chỉnh bản thân tích cực hơn, giúp chuyện giường chiếu bớt nguội lạnh.

Huệ Ngọc

