Chồng yêu đời hơn từ khi gặp lại tình đầu

Tôi và anh cưới nhau được bảy năm, có hai cô con gái, kinh tế gia đình khá ổn, chồng chịu khó và rất yêu thương vợ con.

Ngày xưa anh yêu một cô gái từ thời học cấp ba, tôi biết cả hai người. Ngày đó trong mắt tôi họ có một mối tình rất đẹp. Người cũ của chồng rất xinh đẹp, có duyên, được nhiều người theo đuổi. Chồng tôi cũng có tài lẻ, ưa nhìn, tình hiền lành và khá hòa đồng. Hai người yêu nhau gần chục năm, trong khoảng thời gian yêu đó anh còn trẻ, ngây ngô và tin vào chân ái của cuộc đời mình. Rồi anh phát hiện người yêu có vài mối quan hệ khác. Họ chia tay một lần, bạn gái chủ động làm lành.

Được một thời gian, anh lại phát hiện mình vẫn là một trong những lốp xe dự phòng, họ chia tay, bạn gái lại chủ động làm lành, lặp đi lặp lại vài lần. Cho đến một ngày, cô gái đó chủ động chia tay anh và kết hôn với người khác. Những chuyện này tôi tự tìm hiểu qua bạn bè mình và bạn bè chồng. Anh khá sĩ diện nên có chết cũng nói là mình không tốt, thiếu quan tâm, kinh tế không vững vàng nên mới chia tay người yêu để cô ấy đi lấy chồng, sợ làm phí thanh xuân của bạn gái cũ, không chịu nhận mình bị bạn gái bỏ. Thực ra, ai cũng biết anh thế nào, chỉ mỗi anh tự lừa mình như vậy.

>> Nắm chặt tay chồng khi anh nhớ về mối tình đầu



Sau đó, tôi và anh qua giới thiệu mà đến với nhau. Chúng tôi kết hôn nhưng thú thật tại thời điểm đó tôi nghĩ anh không yêu mình. Trong một lần đi chơi, do uống say mà anh và tôi phát sinh quan hệ. Sau đó anh im lặng khoảng một tháng thì quyết định cầu hôn tôi. Lúc đó tôi khá hoang mang, sau này hiểu là do chồng được dạy dỗ phải có tính trách nhiệm cao, nhất là trong quan hệ nam nữ, so với tư tưởng bây giờ thì anh rất phong kiến trong vấn đề này.

Có lẽ nếu không phát sinh lần say đó, anh sẽ không cưới tôi. Ngoài người yêu cũ, chồng còn có cô bạn rất xinh xắn, chơi cùng từ thuở bé, có thể nói rất hiểu nhau. Tôi tìm hiểu được nhiều chuyện về chồng từ cô ấy. Tôi biết cô này và chồng tôi có tình cảm đặc biệt, không hiểu tại sao anh không đến với cô ấy mà lại tiến tới với tôi. Tôi hỏi, cô ấy chỉ cười, nói do tôi nhanh chân hơn. Từ ngày chúng tôi kết hôn, họ hoàn toàn không liên lạc nữa.

Mấy ngày trước tôi và anh vô tình gặp lại mối tình đầu của chồng. Cô ấy đã ly hôn hơn ba năm, đang nuôi một bé trai. Sau cuộc gặp đó, chồng về nhà cứ tủm tỉm cười một mình khiến tôi khá hoang mang. Tôi tin tưởng anh sẽ không làm điều có lỗi với vợ nhưng vẫn lo chuyện "tình cũ không rủ cũng tới". Huống chi hai người là mối tình đầu, yêu rất lâu, bạn nữ lại đang là mẹ đơn thân.

>> Tiếc nhớ tình đầu dù đang hạnh phúc bên vợ con

Ngoài ra trước đây chồng bị phản bội nhiều lần mà vẫn có thể tha thứ cho cô ấy. Chồng tôi không liên lạc với người cũ, vẫn yêu thương vợ con và làm việc bình thường, chỉ thi thoảng anh hay tủm tỉm cười và có vẻ yêu đời hơn. Phải chăng anh ấy đang vui vì có cơ hội nối lại tình xưa? Tôi nên làm thế nào?

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc