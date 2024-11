Chồng xin được sống cùng con riêng trong căn nhà tôi xây

Tôi không muốn đẩy anh ra đường, càng không muốn nhìn tài sản cá nhân của mình để người khác sử dụng.

Tôi định cư ở nước ngoài nhiều năm, sau dịch Covid mới về nước, quen và lấy chồng, người từng qua một lần đò như mình. Những tưởng mọi thứ an yên nhưng sóng gió từ đây trải dài không có hồi kết. Kết hôn lần hai, tôi hiểu cái khó của một người từng tổn thương. Mọi thứ dễ làm cho người ta mệt mỏi, chán nản và so sánh. Lúc ly hôn vợ cũ, anh để tất cả tài sản cho vợ cũ chăm con. Nghĩa là lúc đến với tôi, anh tay trắng, tôi vẫn chấp nhận. Tôi chỉ mong muốn tìm một người phù hợp để đàm đạo lúc tuổi già dù bản thân chưa già.

Giờ qua nước ngoài chưa được 3 tháng, anh muốn quay về nước sống cùng con với lý do vợ cũ bỏ bê con cái. Thôi thì thuận tình ly hôn là chuyện đã rồi, nhưng anh xin được sống cùng con tại căn nhà ở Việt Nam do tôi bỏ tiền xây dựng. Liệu tôi cứ nhẹ nhàng ừ một tiếng cho anh ở trong căn nhà đó hay sòng phẳng lấy lại nó một cách vô tâm? Với lý do anh đưa ra vô cùng thuyết phục, tôi cũng không hề có ý định cản trở, nhưng cái đau tình cảm một phần, sự hụt hẫng mới làm tôi chới với. Tôi nên làm sao cho hợp lý?

Ngọc Hằng