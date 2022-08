Chồng vui vẻ khi tôi muốn nghỉ hưu ở tuổi 45

Vợ chồng tôi cùng 42 tuổi, tôi dự tính nghỉ việc khi 45 tuổi còn chồng làm ở cơ quan nhà nước nên sẽ làm đến tuổi nghỉ hưu.

Tài sản không nhiều nhưng gia đình tôi có mức sống trung lưu ở thành phố, không dùng đồ hiệu và xài sang, chi phí cho sáu người khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đang nuôi hai con học cấp một và hai, khi tôi nghỉ hưu các con sẽ học cấp hai và ba. Ngoài căn nhà đang ở, chúng tôi có một căn nhà cho thuê được tám triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà này có giá trị khoảng năm tỷ đồng nhưng tôi chưa khai thác hết tiềm năng cho thuê vì đang chờ quy hoạch dự án.

Chúng tôi còn có một mảnh đất trị giá khoảng ba tỷ đồng, mảnh đất này tôi dự tính khi về già thiếu tiền tiêu sẽ bán đi để gửi tiết kiệm lấy tiền lãi chi tiêu, hoặc nếu cần chữa bệnh với số tiền lớn sẽ bán. Ngoài ra tôi có một khoản tiền mặt gửi tiết kiệm mỗi năm được 120 triệu đồng, có bảo hiểm, quỹ dự phòng khẩn cấp, quỹ học đại học trong nước cho hai con, xe ôtô. Tiền lương hưu của bố mẹ tôi là 12 triệu đồng mỗi tháng. Tôi dự tính khi nghỉ việc thì có hai khoản thu nhập thụ động, tiền lương của chồng và lương hưu của bố mẹ đủ chi phí sinh hoạt gia đình.

Tôi nghỉ hưu là để chăm sóc các con tuổi ăn học và bố mẹ cao tuổi. Ngoài ra tôi cũng mệt mỏi với việc đi làm và chạy vội buổi sáng buổi chiều để vừa kịp lo sinh hoạt gia đình, đưa đón các con, vừa kịp giờ tới công ty. Tôi muốn được thong thả đi chợ sáng, thảnh thơi ngồi nhặt rau, lúc nào thích gặp các chị em đều có thể chạy xe đi mời nhau ăn sáng, xách cho chị túi quả, mang cho em bát canh...

Tôi không hề sợ nghỉ việc sớm thì chồng sẽ chán mình hay cuộc sống sẽ nhàm chán. Tài sản của hai vợ chồng có được ngày hôm nay chủ yếu do công sức của tôi nỗ lực từ hồi trẻ. Tôi nghĩ mình có quyền lựa chọn nghỉ ngơi sớm để đảm bảo sức khỏe và có được sự vui vẻ, bình an trong lòng. Chồng rất vui vẻ khi vợ muốn nghỉ việc để được sống thong dong như vợ từng mong muốn. Nếu tôi nghỉ làm cũng mất khoản thu nhập tối thiểu 25 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn quyết định nghỉ. Đơn giản vì tôi muốn được nghỉ ngơi, sống an nhàn quãng thời gian còn lại với những người thân trong gia đình. Sau 45 tuổi đi xin việc cũng khó hơn nên tôi không tự làm khó mình nữa. Kế hoạch kiếm tiền nhanh để nghỉ hưu sớm đã được tôi nghĩ đến từ lúc còn trẻ, cố gắng cho mục tiêu này đến giờ.

Nếu phải căn hết mọi nhẽ mới yên tâm nghỉ hưu sớm thì chỉ có các tỷ phú mới đủ tiêu chuẩn để nghỉ. Tôi nghĩ tính toán được mức an toàn cho tài chính gia đình, có lối sống phù hợp với mức tài chính đó, sống vừa vặn với nhu cầu của mình, ít âu lo, trong lòng có được sự an nhiên vui vẻ là điều quan trọng nhất. Ai đó sẽ nói nghỉ làm sớm không đóng góp cho xã hội. Tôi lại nghĩ mỗi người tùy theo sức lực và hoàn cảnh của mình đều đóng góp cho xã hội khi họ sống đúng trách nhiệm của một công dân rồi. Mỗi cá nhân hạnh phúc thì xã hội sẽ hạnh phúc, lao động kiếm tiền không phải cách duy nhất để hạnh phúc.

