Hụt hẫng vì 20/10 chồng không tặng quà cũng không chúc mừng

Tôi kết hôn gần sáu năm, có một con trai một con gái. Cuộc sống gia đình không có vấn đề gì to tát để đến mức không ở được với nhau, ít nhất là nhìn từ quan điểm sống của tôi. Tôi sống độc lập, luôn học tập trau dồi để phát triển bản thân, hiểu giá trị cuộc sống, không màu mè mơ mộng nhiều. Tuy vậy, khi ngày 20/10 trôi qua không nhận được bất cứ lời chúc, lời nói nào, chứ đừng nói là quà vật chất từ chồng, cũng làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi chỉ biết tự động viên là chồng không quá quan tâm hay lãng mạn cũng được, miễn anh vẫn sống vì vợ con, vì gia đình.

Chúng tôi đang xây nhà, anh phải lo lắng mọi việc liên quan. Tôi chỉ đi làm kiếm tiền đóng góp tiền. Mọi việc chồng lo hết, vì anh thạo và sành sỏi hơn tôi. Tôi tự hỏi do anh mệt mỏi hay do tính cách, hay là anh không yêu thương tôi nên mới như vậy? Liệu có phải tôi đang nghĩ quá nhiều? Tôi không muốn hỏi lại vì trước đây từng hỏi anh vì sao không chúc hay mua quà cho vợ. Anh nói ''tiền em cầm hết mà, muốn mua gì tự mua'', ''phú quý mới sinh lễ nghĩa''. Tôi cầm tiền phụ trách chi tiêu, có theo dõi, tôi vẫn thường gửi cho chồng để chồng nắm thông tin tài chính. Chúng tôi đang làm nhà và nuôi con nhỏ nên tôi vẫn sống tiết kiệm, không mua bán gì cho mình nhiều. Xin độc giả cho tôi ý kiến về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn.

Hương Giang