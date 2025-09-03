Chồng thường mời bạn về nhà ăn cơm nhưng không báo trước

Có lần, anh dẫn ba đồng nghiệp về ngay lúc tôi vừa đón con từ lớp về, nhà bừa bộn, quần áo chưa gấp, con đang mè nheo đòi ăn.

Vợ chồng tôi sống trong căn hộ chung cư. Chồng tôi là người cởi mở, nhiều bạn bè, đặc biệt đồng nghiệp thân thiết. Tôi không phản đối chuyện anh giao lưu, vì hiểu đàn ông cũng cần những buổi gặp gỡ để giải tỏa áp lực công việc. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi là anh thường mời bạn về nhà mà không báo trước. Có hôm 8 giờ tối, khi tôi đang mặc đồ ở nhà, tóc tai buộc vội, anh nhắn: "Anh đang đưa mấy người bạn lên, em chuẩn bị ít đồ nhé". Tôi chỉ kịp dọn lại phòng khách, pha ấm trà, lấy ít bánh kẹo, trong khi đồ ăn tối của cả nhà vẫn còn bày trên bàn.

Có lần, anh dẫn ba đồng nghiệp về ngay lúc tôi vừa đón con từ lớp về, nhà bừa bộn, quần áo chưa gấp, con đang mè nheo đòi ăn. Tôi vừa dọn vừa cười tiếp khách, rồi chạy ra siêu thị gần nhà kiếm ít đồ nhậu mà trong lòng bực bội. Sau khi khách về, tôi góp ý, anh chỉ cười: "Có gì đâu, bạn bè mà, em cứ tự nhiên như bình thường là được".

Tôi hiểu anh muốn thể hiện sự hiếu khách, nhưng việc không báo trước khiến tôi luôn trong trạng thái bị động, vừa ngại với khách, vừa áp lực sắp xếp mọi thứ. Tôi vốn là người cần không gian riêng, thích yên tĩnh sau giờ làm. Những buổi tối như vậy phá vỡ toàn bộ kế hoạch nghỉ ngơi của tôi và con. Nhiều lần, tôi đề nghị anh chỉ cần báo trước một ngày, để tôi sắp xếp gọn gàng nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn chu đáo. Anh gật đầu nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi bắt đầu tránh mặt khi anh đưa khách về, viện cớ bận hoặc đưa con sang nhà hàng xóm chơi, nhưng làm vậy tôi thấy mình thiếu tôn trọng bạn bè anh.

Tôi chưa biết nên xử lý thế nào để vừa giúp bản thân không khó chịu vừa không khiến chồng mất vui. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Mai Anh