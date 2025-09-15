Sau ba năm cưới, tôi từ cô gái tự tin thành người vợ mệt mỏi

Tôi chưa từng thôi yêu anh, chưa từng ngừng mong chờ ngày nào đó anh sẽ nhận ra giá trị của mái ấm mà chúng tôi có.

Tôi 28 tuổi, chồng tôi 31, kết hôn ba năm, có một bé gái hai tuổi kháu khỉnh. Trước khi cưới, tôi luôn tin tình yêu của mình đủ lớn để cùng anh đi qua mọi sóng gió. Thế nhưng, càng cố gắng, tôi càng cảm thấy tổn thương. Anh không còn như ngày mới yêu, không còn những quan tâm nhỏ bé khiến tôi mỉm cười. Thay vào đó, anh ngày càng thờ ơ, dễ cáu gắt và thường vướng vào những ồn ào bên ngoài.

Bạn bè, công việc, mạng xã hội dường như chiếm trọn sự chú ý của anh, còn tôi chỉ như cái bóng trong căn nhà nhỏ. Có lúc, nhìn mình trong gương, tôi không còn nhận ra cô gái trước đây nữa. Từ một người xinh xắn, tự tin và lạc quan, giờ tôi trở nên mệt mỏi, nhạy cảm và luôn chất chứa buồn phiền vì chuyện tình cảm.

Dẫu vậy, tôi vẫn là một người phụ nữ đầy cảm xúc: biết vui, biết buồn, biết ghen, biết tổn thương, nhưng cũng biết tha thứ. Tôi chưa từng thôi yêu anh, chưa từng ngừng mong chờ ngày nào đó anh sẽ nhận ra giá trị của mái ấm mà chúng tôi có. Con gái vẫn ríu rít gọi bố mỗi khi anh về nhà, trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình mềm lại. Tôi hiểu, hạnh phúc không thể chỉ trông chờ vào một phía. Tôi có thể nhẫn nhịn, bao dung, nhưng gia đình cần sự chung tay gìn giữ từ cả hai. Giờ chồng không muốn xây dựng, vun đắp hạnh phúc nữa, tôi phải làm sao đây?

Thu Hằng