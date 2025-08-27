Chồng đi tối ngày, tuần chỉ ăn cơm ở nhà một buổi tối

Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều.

Tôi và chồng cùng học đại học, ra trường và xây dựng tổ ấm, đến nay đã hơn chục năm tự lập, đồng cam cộng khổ, có hai con một trai một gái. Tôi cảm nhận cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, kinh tế gia đình không giàu có nhưng vững chãi, hai vợ chồng cũng có vị trí nho nhỏ nhất định. Chồng đi làm khá xa (khoảng 30 phút di chuyển), đi về trong ngày. Mọi công việc gia đình đa phần do tôi chủ động, tuần ba buổi anh có thể về đón con tan học lúc 7h tối.

Về phần con cái, bé đầu nhà tôi vất vả từ nhỏ, bạn không tập trung. Mọi việc học hành nếu chỉ đơn thuần là học trên lớp và học thêm sẽ không mấy tác dụng, tôi phải trực tiếp củng cố cho bạn ở nhà thường xuyên để bạn có thể nắm được các kiến thức cơ bản trên lớp. Tôi làm tại doanh nghiệp tư nhân, tự cảm thấy mình độc lập, cầu tiến, kinh tế vững chãi, đôi phần nóng nảy khi dạy con, nhưng cũng đã tự học hỏi, đọc sách, nhìn nhận và điều chỉnh bản thân.

Trước đây khoảng 2-3 tháng, chồng tôi thường có thời gian tiếp khách, gặp gỡ bạn bè khoảng ba ngày trong tuần, nguyên tắc sẽ về trước 11h đêm. Hai vợ chồng thống nhất quan điểm, có nhà là phải về, không về tức là không cần nhà. Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều. Tôi động viên anh tập trung, cống hiến cho công việc, kinh tế và con cái tôi lo được, anh không phải lo lắng nhiều. Tôi chỉ nói với anh rằng, vì công việc tôi không xét đến nhưng trong trường hợp có thể cân nhắc, hãy chọn về với gia đình, ăn cơm với con và nói chuyện với chúng. Nhưng đến giờ, anh đi tối ngày, một tuần chỉ ăn cơm đúng một bữa tối, các con gần như không gặp (vì về các con đã đi ngủ, sáng đi sớm các con chưa dậy). Con trai lớn, dậy thì, cần đôi lời hỏi thăm từ bố cũng không có.

Tôi không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng, hành động thế nào cho đúng. Anh bảo thế thì không nghĩ nữa. Nhưng không nghĩ làm sao được. Một là anh cứ theo những gì anh làm, đi với công việc, với bạn bè, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm, về nhà trước 11 giờ đêm. Như vậy có được không, không có tương tác tình cảm gia đình, sao gắn kết? Hai là phải nói chuyện, phải có phương án để còn có thời gian cho con, cho gia đình. Nói thì anh khó chịu. Thời gian ở đây chỉ là đôi câu chuyện, có thời gian với con chứ không to tát gì. Xin mọi người chia sẻ và góp ý, rất cảm ơn bạn đọc.

